Forte nubifragio e trombe marine in provincia di Imperia: danni a stabilimenti balneari e alberi sradicati

Ferragosto di maltempo nella provincia di Imperia, in Liguria, dove un violento nubifragio e trombe marine hanno provocato ingenti danni. Sono state numerose le chiamate di soccorso ai vigili del fuoco a causa di alberi sradicati e allagamenti vari. Sono state segnalate anche alcune cabine elettriche andate a fuoco nella zona di Ventimiglia.

Nubifragio e trombe marine in provincia di Imperia

Un temporale accompagnato da un forte nubifragio si è abbattuto nella provincia ligure intorno alle 8 di giovedì 15 agosto, giorno di ferragosto. Lo riporta l’agenzia di stampa Ansa.

Nei Comuni di Ospedaletti e Vallecrosia sono stati colpiti alcuni stabilimenti balneari: si segnalano danni soprattutto alle cabine e alla recinzione delle spiagge.

Il maltempo ha riguardato la provincia di Imperia, in Liguria

I vigili del fuoco e i tecnici Rt sono intervenuti a Ventimiglia, sul ponte Doria, dove vecchi tralicci della Riviera Trasporti sono caduti a terra.

A Portosole, in provincia di Sanremo, l’impalcatura per la copertura di un albergo in fase di demolizione è stata fortemente danneggiata. Colpita anche Bordighera.

Il comunicato di Arpal

Secondo quanto riferito dall’agenzia regionale Arpal, si sarebbe trattato di un downburst, un fenomeno meteorologico consistente in forti raffiche di vento discensionali con moto orizzontale in uscita dal temporale e folate che possono raggiungere velocità elevate.

“La prevista struttura temporalesca ha iniziato a interessare il Ponente regionale con raffiche di downburst a 128 km/h – fa sapere la stessa Arpal -, calo termico di circa 8 gradi in un’ora e intensità di pioggia – fino a questo momento – da 19.8mm/15 minuti a Seborga (Imperia, ndr).

È possibile seguire l’evoluzione meteo attraverso le immagini radar e gli altri strumenti messi a disposizione sul sito sito omirl.regione.liguria.it o sulla app meteo3r.

Il nubifragio a Torino

Nella giornata di mercoledì 14 agosto, un altro violento nubifragio ha creato enormi disagi a Torino.

Alcune strade del quartiere Lingotto sono state ridotte a torrenti a seguito delle incessanti precipitazioni.

La zona più interessata è stata Mirafiori, ma non sono mancati gli interventi dei vigili del fuoco in tutto l’hinterland, in particolare a Moncalieri.