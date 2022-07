Ford richiama oltre 100 mila veicoli per problemi al motore: alcuni modelli potrebbero prendere fuoco

La casa automobilistica Ford ha ritirato oltre 100 mila veicoli tra Suv e camion per problemi al motore. Al momento, il richiamo riguarderebbe solamente gli Stati Uniti. Non è la prima volta che si procede a un’operazione del genere: la Ford, tra maggio e giugno, aveva già richiamato più di 3 milioni di veicoli per problemi di autocombustione e di trasmissione.

Quali sono i modelli coinvolti

Secondo quanto riferito dalla National Highway Traffic Safety Administration, i modelli dei veicoli richiamati sarebbero:

Ford Escapes 2020-2022 ;

; Lincoln Corsairs 2021-2022 ;

; Mavericks 2022.

I precedenti di maggio e giugno: già richiamati 3 milioni di veicoli

Non è la prima volta, in questo 2022, che la Ford richiama alcuni veicoli.

Lo scorso maggio, infatti, la casa automobilistica ne aveva già ritirati oltre 39 mila.

In quell’occasione, i modelli coinvolti erano:

Ford Expedition;

Lincoln Navigator.

I veicoli richiamati rischiavano di prendere fuoco nel vano motore anche quando parcheggiati o spenti.

A giugno, invece, Ford aveva ritirato 2,9 milioni di veicoli con problemi di trasmissione.

L’episodio della Ford incendiata in un parcheggio a Bergamo

Nell’ottobre 2020, in piena pandemia, un episodio di auto incendiatasi da sola in un parcheggio aveva coinvolto un 75enne di Bergamo.

Il modello era datato, si trattava di una Ford Focus.

Il proprietario l’aveva portata dall’elettrauto perché sentiva spesso provenire odore di bruciato nella zona del motore.

Qualche giorno dopo, mentre era parcheggiato all’Iper di Seriate, il veicolo ha preso fuoco.