Food for Profit prima tv su Report, dove vedere film di Giulia Innocenzi su rapporto tra alimentare e politica

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Food for Profit poteva restare un’inchiesta di piccola portata mediatica, ma così non è stato. Prima la visione in Parlamento europeo, poi nelle sale cinematografiche e negli spazi di socialità, ora in televisione. Dopo poche settimane dalla sua uscita è stato il quarto film più visto al cinema, un traguardo che, vista la tematica trattata, era inaspettato per la giornalista che ne ha seguito la produzione. Giulia Innocenzi porta il film-documentario su Report e mostra cosa si cela dietro l’industria della carne e dei rapporti che ha con la politica.

Di cosa parla Food for Profit

Food for Profit è un film-documentario che racconta quello che non è manifesto nel rapporto tra allevamenti intensivi, lobby e politica. Il film è il racconto di un’inchiesta sotto copertura all’interno del Parlamento europeo e degli allevamenti intensivi in Italia, Germania, Spagna e Polonia.

Per usare le parole di Marella Bagnoli, che è stata al Parlamento europeo per portare un cartellone di protesta e sponsorizzazione del documentario: “Non vogliono che tu sappia la verità”.

La verità che racconta il film di Giulia Innocenzi

Giulia Innocenzi, con un lobbista sotto copertura, ha portato una proposta (totalmente inventata) ai politici di Bruxelles che hanno legami economici con il settore degli allevamenti. Si tratta di un animale modificato con tecnica di gene editing, ovvero di modifica di DNA di una specie, come un maiale a sei zampe.

Tra i politici filmati, ci sono state reazioni (riprese con la videocamera nascosta) che mostrano interesse. L’eurodeputato Paolo De Castro (PD) che si vede nel trailer ha detto: “Noi pregiudizi non ne abbiamo”.

Dove vederlo?

Food for Profit ha fatto un lungo percorso prima di arrivare in tv, sulla Rai (che entra in sciopero). Prima fuori concorso all’ultimo Riviera International Film Festival di Sestri Levante e dopo l’anteprima al Parlamento europeo di Bruxelles. A febbraio è uscito nelle sale.

Domenica 5 alle 20:55 andrà in onda Rai 3 per la prima volta in tv. Sarà inoltre disponibile in streaming su RaiPlay, ospitato all’interno della puntata di Report.