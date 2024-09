Foggia, infermieri picchiati all'ospedale Riuniti: arrestato un 18enne, seconda aggressione in pochi giorni

Arrestato in flagranza di reato il ragazzo che, la scorsa notte, ha aggredito con calci e pugni il personale infermieristico nel pronto soccorso del policlinico Riuniti di Foggia. Protagonista della vicenda un 18enne che è finito in manette, a differenza di quanto inizialmente trapelato, cioè che era stato solamente denunciato dopo aver perso totalmente il controllo in ospedale.

Foggia, 18enne picchia gli infermieri in ospedale: arrestato

Il giovane, come riferisce Foggia Today, è stato portato in carcere con le accuse di lesioni personali a personale esercente la professione sanitaria e resistenza a pubblico ufficiale.

In particolare la furia del 18enne si è abbattuta su almeno due infermieri: ha fatto volare calci e pugni dopo essere giunto al nosocomio in un visibile stato di ansia.

Fonte foto: ANSA Ambulanza all’ospedale Riuniti di Foggia

Prima gli insulti, poi i calci, i pugni e gli schiaffi al personale

Da quanto emerso, dopo essere stato registrato e senza un motivo specifico, il paziente ha cominciato a inveire verbalmente contro almeno due dipendenti. Dalle parole e poi passato alle mani.

Un infermiere è stato raggiunto da calci e pugni, mentre l’altro è stato preso a schiaffi.

Sul posto si sono precipitati i carabinieri, che hanno identificato il soggetto e avviato gli accertamenti del caso.

Pochi giorni fa l’episodio dei medici barricati per sfuggire alla rabbia di 20 persone

L’episodio si è verificato pochi giorni dopo la terrificante aggressione avvenuta nel reparto di Chirurgia Toracica.

In quel caso, i parenti di una giovane paziente – morta in sala operatoria – hanno assunto atteggiamenti minacciosi, con il chiaro intento di aggredire medici e specializzandi, i quali si sono barricati in una stanza per non essere travolti dalla rabbia di almeno 20 persone.

Nel frattempo Anaao Assomed e Cimo Fesmed proclamano lo stato di agitazione e annunciano la manifestazione unitaria prevista a Foggia, per lunedì 16 settembre, alla presenza dei segretari nazionali Pierino Di Silverio e Guido Quici, a partire dalle 11,30, in via Martiri di via Fani nei pressi dell’ingresso di viale Pinto del Policlinico di Foggia.