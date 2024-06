Flop clamoroso di Renzi e Calenda alle elezioni Europee 2024, la reazione dell'ex premier: "Follia assurda"

Elezioni Europee 2024 amare per Matteo Renzi e Carlo Calenda: l’ex premier si era presentato con la lista di scopo Stati Uniti d’Europa, che non ha superato la soglia di sbarramento fermandosi al 3,76%. È andata peggio ad Azione – Siamo europei di Calenda, che ha raggranellato il 3,34%. Renzi si è abbandonato a un lungo sfogo su X, nel quale ha attaccato il vecchio alleato.

Dopo i ringraziamenti di rito ai “volontari che si sono spesi per questa idea”, alle “migliaia di persone che hanno scritto” il suo “nome sulla scheda” e ad “Emma Bonino e a tutti i dirigenti politici che ci hanno creduto”, Matteo Renzi tira le somme di questa esperienza elettorale:

Ma la politica è una grande scuola di vita anche quando non si vince. E dunque non riesco a essere triste cari amici. Perché sono molto convinto che fosse giusto fare questa proposta, in questo momento: al mondo impazzito di oggi servono gli Stati Uniti d’Europa ed è stato bello affermare le ragioni di un sogno controcorrente.