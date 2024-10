Flavio Insinna contro Matteo Salvini a Famiglie d'Italia: la stoccata in tv sul leader della Lega e TikTok

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Stoccata a Salvini. Il conduttore Flavio Insinna ha fatto un riferimento polemico al ministro e al suo utilizzo di TikTok durante il programma Famiglie d’Italia.

La stoccata di Flavio Insinna a Salvini

Il conduttore Flavio Insinna ha fatto una battuta polemica con un chiaro riferimento al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e in particolare al suo utilizzo molto frequente dei social network, TikTok su tutti.

Parlando con un giovane ragazzo, tra i partecipanti al quiz televisivo Famiglie d’Italia, che conduce, Insinna ha scherzato: “A differenza loro (degli altri concorrenti, ndr), che fanno un lavoro vero, tu fai il TikToker.”

Fonte foto: ANSA Flavio Insinna in un video promozionale di Famiglie d’Italia

Dopo una breve risposta del ragazzo, Insinna chiede: “E da grande vuoi fare il ministro?” con un chiaro riferimento all’abitudine di Matteo Salvini di utilizzare molto spesso proprio TikTok per mandare messaggi ai propri elettori e mostrare il proprio lavoro di ministro.

Il ritorno in Tv di Insinna con Famiglie d’Italia

Insinna ha lasciato la Rai dopo anni di collaborazione con la tv di Stato sia come attore che come conduttore di programmi di grande successo, tra i quali anche il quiz L’Eredità.

Dal 7 ottobre conduce su La7 Famiglie d’Italia, un format ispirato dal quiz statunitense di culto Family Feud, che va in onda dalla metà degli anni ’70.

“A noi bastano 5 persone che si vogliono bene, e che ci ricordano che la famiglia è quella cosa lì: persone che si rispettano, che si prendono cura uno dell’altro” ha dichiarato Insinna in un’intervista al Corriere della Sera.

L’addio di Insinna alla Rai

Durante la stessa intervista, Insinna ha anche commentato il suo addio alla Rai, per la quale ha lavorato fin dagli inizi della propria carriera.

“Dopo cinque stagioni de L’Eredità, così come mi è successo dopo cinque stagioni di Don Matteo, non posso far altro che ringraziare la Rai. Ho iniziato che ero un ragazzino, ora ho i capelli bianchi. Ci vuole riconoscenza, per me è un principio fondamentale” ha dichiarato il conduttore.

“Non ho mica tradito, per fare un esempio, un partito politico. E poi se me l’avessero chiesto, sarei stato il primo a dire ‘cambiatemi, ne beneficia il gioco, ne beneficio io e si diverte pure quello che arriva dopo di me’ ha poi concluso Insinna.