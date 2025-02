Flavia Vento rivela di essere stata alcolista e punta Fedez: "L'ho incontrato, potrebbe piacermi"

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Flavia Vento ha dichiarato di essere pronta a innamorarsi seriamente. E il fortunato cui quest’amore potrebbe essere indirizzato sarebbe Fedez, l’ex marito di Chiara Ferragni. La showgirl ha svelato le sue mire, confidando anche di un difficile passato di alcolismo, superato grazie alle preghiere.

Flavia Vento punta a Fedez

Intervistata da Monica Setta nella trasmissione Rai Donne al Bivio, Flavio Vento si è lasciata andare a dichiarazioni che faranno scalpore.

La showgirl senza peli sulla lingua ha rivelato senza mezzi termini di essere interessata a un uomo al centro del gossip.

Fonte foto: IPA Flavia Vento

Si tratta di Fedez, all’anagrafe Federico Lucia, ex marito di Chiara Ferragni e protagonista dei succosi gossip di Fabrizio Corona.

“Voglio conoscerlo” ha esordito Vento, affermando di averlo incrociato a un evento e di esserne rimasta colpita.

Un amico comune le ha promesso di organizzare un incontro e lei, spera che “accada al più presto”.

Chissà se Fedez, ancora scottato dalla fine della relazione extraconiugale con Angelica Montini, accetterà l’invito o meno.

Pronta a rompere il voto di castità

Flavia Vento è una donna molto spirituale che, negli ultimi anni, ha scelto di rinunciare ai piaceri carnali.

Così come da lei stesso ribadito in più occasioni, porta avanti un voto di castità, iniziato nel 2010, dopo la fine della sua ultima relazione seria.

Nel 2023, con un post su X, aveva festeggiato i dieci anni di castità, non per scelta. “Cosa ci posso fare se non trovo l’uomo giusto?”.

Si è per un po’ pensato che l’uomo giusto potesse essere niente di meno che Tom Cruise, con cui la starletta afferma di aver a lungo chattato sui social.

E seppur il divo di Hollywood, “resta il mio sogno”, è con Fedez che si sente pronta a innamorarsi e rinunciare alla castità.

Il passato a rischio alcolismo

Nel corso dell’intervista a Monica Setta, Flavia Vento ha parlato anche di un momento doloroso del proprio passato.

“Dieci anni fa bevevo ogni giorno una bottiglia di vino e stavo diventando alcolizzata” ha confidato.

Se ne è uscita è grazie alla fede. “Credo nei miracoli perché io ne ho avuto uno molto grande”, sono state le sue parole.

Se ha smesso di bere è dopo aver “pregato la Madonna”. E con un piccolo aiuto dall’alto, oggi Flavia Vento si sente “un’altra persona”.