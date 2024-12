Flavia Vento contro Teo Mammucari per l'offesa a Belve, pronta all'azione legale per le parole a Fagnani

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

L’intervista rilasciata a Belve da Teo Mammucari non è certamente passata inosservata. Ne sa qualcosa Flavia Vento, che dopo le esternazioni del mattatore sta valutando l’idea di procedere con azioni legali. L’ex volto di Libero, infatti, rivolgendosi a Francesca Fagnani ha detto: “Ma che facciamo due ore così? Non sono Flavia Vento, è tremenda questa cosa”.

Flavia Vento valuta azioni legali

Ascoltata dall’Adnkronos Flavia Vento, ex ragazza immagine dello storico programma Libero di Teo Mammucari, non ha nascosto una certa sorpresa dopo le affermazioni fatte dal mattatore sul suo conto nel corso dell’intervista a Belve.

La showgirl sostiene di essersi “davvero risentita“. “A lui non si può dire ‘Carogna’ ma a me si può dire ‘non sono Flavia Vento’?”, si domanda nell’intervista.

Ancora, Flavia Vento concorda nel sostenere che Mammucari sia “una persona permalosa” ma non al punto “da reagire così”. Quindi: “Penso che dovrebbe chiedermi scusa“. Ma non è tutto.

Nel corso di un intervento a Storie di Donne al Bivio che andrà in onda il 18 dicembre Flavia Vento ha dichiarato: “O mi chiede scusa o sto valutando di agire in sede legale“.

I tempi di Libero con Teo Mammucari

All’Adnkronos Flavia Vento racconta di non aver mai avuto problemi con Teo Mammucari, specialmente nel contesto della loro collaborazione all’interno degli studi di Libero.

“Ci piaceva scherzare e ridere”, ricorda la showgirl, che ai tempi del famoso format degli scherzi telefonici aveva 20 anni. “Era un programma comico e surreale, accettavo quel ruolo”, conclude.

L’intervista a Belve

L’intervista di Teo Mammucari a Belve ha sollevato polemiche. A partire dallo stesso intervistato, che una volta entrato nello studio di Francesca Fagnani ha iniziato a contestare le regole del format, a partire dal “lei” usato dalla conduttrice – nonostante la loro amicizia – e per finire con la qualità delle domande.

Dopo 19 minuti Mammucari si è allontanato dal palco ed è tornato dietro le quinte, lasciandosi scappare un “vaffan****” per ben due volte mentre scompariva dallo studio. Successivamente lo showman ha rivelato che prima dell’ingresso in studio Francesca Fagnani si era dimostrata “molto gentile e professionale”, ma una volta iniziata la registrazione si sarebbe sentito a disagio per il “cambiamento di ruolo da donna a conduttrice”.

Inoltre, come rivelato l’11 dicembre a RTL, avrebbe avuto paura che venisse toccato l’argomento relativo alla sua famiglia: “Per me quella sarebbe stata una situazione emotivamente difficile”.