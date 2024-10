Flavia Mello Agonigi scomparsa a Pontedera, le parole all'amica e poi il mistero: "Devo vedere una persona”

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

È ancora dispersa Flavia Mello Agonigi, la donna di 54 anni, nata in Brasile e residente a Pontedera, Pisa, che è scomparsa nel nulla nella notte tra l’11 e il 12 ottobre. Aveva trascorso la serata nella discoteca Don Carlos a Chiesina Uzzanese poi da quel momento di lei si sono perse le tracce. Emergono intanto nuovi dettagli e pare che la donna, prima di uscire dal locale, abbia salutato un’amica rivelando di dover vedere una persona.

Donna scomparsa a Pontedera: ricerche ancora attive

Le ricerche per ritrovare Flavia Mello Agonigi vanno ormai avanti da tempo, la Procura di Pisa ha aperto un’indagine per omicidio contro ignoti e sta sempre più scartando l’ipotesi dell’allontanamento volontario. D’altronde, come dichiarato dalle sue amiche, dai legali e dal marito, la donna era serena e felice e non avrebbe avuto motivi per operare una tale scelta.

Flavia vive a Pontedera in un condominio con il marito, Emiliano Agonigi, operaio di 47 anni. È stato lui a lanciare l’allarme dopo che la donna non aveva fatto ritorno a casa.

Fonte foto: Tuttocittà.it

La donna è residente a Pontedera, nel Pisano

Flavia Mello Agonigi, le ultime parole a un’amica prima di sparire

Le indagini intanto vanno avanti. Come riporta Il Tirreno, nella giornata di lunedì 21 ottobre è stato perquisito il suo appartamento e la polizia – tra le altre cose – avrebbe sequestrato un computer in uso alla donna.

Il giorno precedente era quello del suo compleanno: anche in quel caso Flavia non si è fatta sentire con la sua famiglia, così come fa da ormai una decina di giorni. I contatti con alcuni suoi parenti in Brasile, e in particolare con le sorelle, da quotidiani si sono azzerati.

Un’amica della donna si è detta incredula per la sua scomparsa. Un’altra, come trapelato, avrebbe riportato le sue ultime parole con le quali la avvisava che avrebbe visto di lì a poco un’altra persona.

L’ultimo avvistamento

L’ultimo avvistamento di Flavia risale a un’uscita con le amiche in discoteca. La donna aveva abbandonato il locale Don Carlos, nel Pistoiese, alle 1:30 circa: sarebbe quindi stata vista andare verso il parcheggio da sola e, meno di un’ora dopo, la targa della sua auto sarebbe stata ripresa in Valdera, nella zona di Santo Pietro Belvedere. Fatto questo confermato anche dal suo telefono che si è agganciato a una cella tra Santo Pietro Belvedere (Capannoli) e Casciana Terme Lari, in una zona distante da casa e che non avrebbe dovuto percorrere per rincasare.

La 54enne era solita uscire, da sola o con le amiche, per andare nei locali o incontrare persone, come riporta il quotidiano citato.

Non si hanno notizie di Flavia né è stata ritrovata l’auto che guidava, una Opel Mokka Elegance (targata GK436CY) color argento. In quella serata, la donna indossava un vestito lungo nero, scarpe da tennis nere, borsa di pelle nera. Ha un tatuaggio sul collo con un ragno e una mosca e il braccio sinistro completamente tatuato con vari teschi. La donna possiede due cellulari e li teneva sempre accesi. Dal momento della sua scomparsa però risultano sempre spenti. Né il passaporto né il conto corrente sono stati toccati.