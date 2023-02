Firenze, un'altra aggressione a uno studente era avvenuta al liceo Pascoli prima di quella al Michelangiolo

Dopo l’aggressione ad un gruppo di studenti davanti al liceo “Michelangiolo” di Firenze, avvenuta sabato 18 febbraio da parte di giovani di Azione Studentesca, è spuntato un secondo episodio dello stesso tipo, che sarebbe però avvenuto davanti al liceo “Pascoli”.

La “seconda” aggressione al Pascoli

La seconda aggressione riportata dalle cronache, in questo caso dal Tirreno, sarebbe avvenuta giovedì 16 febbraio davanti al liceo statale “Giovanni Pascoli”, all’orario dell’ingresso a scuola degli studenti.

La dinamica sembrerebbe anche la stessa: ragazzi di Azione Studentesca che fanno volantinaggio e si ritrovano a discutere con un gruppo di studenti. All’improvviso però, un gruppo di persone incappucciate e armate di cinghie inizia a minacciare gli studenti, che si rifugiano nella scuola finché il gruppo non si dilegua.

Un’aggressione squadrista di questa gravità e davanti ad una scuola è un fatto intollerabile. Ho parlato il Questore perché venga fatta chiarezza al più presto e vengano individuati i responsabili. #Firenze e la scuola non meritano violenze del genere.https://t.co/KkzYhNuxLs — Dario Nardella (@DarioNardella) February 18, 2023

Il tweet con il quale il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha denunciato l’aggressione al Michelangiolo

Ma non per caso, bensì in seguito all’intervento della dirigente scolastica Maria Maddalena Erman, che ha raccontato e confermato quanto successo, affermando di aver dubito chiamato la Digos e non aver potuto fare a meno di notare le somiglianze tra gli avvenimenti quando ha letto dell’aggressione al Michelangiolo.

Manifestazione studentesca contro il fascismo

Quando però sembrava tutto finito, il mattino successivo la preside ha ritrovato sulla parete all’ingresso della scuola alcune scritte inneggianti al fascismo. Un’azione che, per quanto non violenta, è “da non ignorare e che mi ha portato a chiamare, di nuovo, Digos e carabinieri che sono venuti sul posto”.

E proprio in seguito a questi aggressioni, Potere al Popolo rende noto che a Firenze, il 21 febbraio alle ore 18, si terrà un corteo “contro le aggressioni fasciste del Pascoli e del Michelangiolo perpetrate dai giovani di Fdi”.

“Riteniamo necessario mobilitarsi – si può leggere nella nota – per esprimere solidarietà alle vittime di tali agguati e ribadire come non sia permissibile il reiterarsi di gesti simili e quindi la presenza di formazioni neofasciste fuori dalle scuole. È necessario sciogliere le organizzazioni neofasciste e chiudere tanto CasaPound quanto Casaggì Firenze”.

L’aggressione al Michelangiolo

Quanto successo il 18 febbraio è un fatto già noto: studenti del liceo Michelangiolo di Firenze che vengono aggrediti (il tutto ripreso in video e circolato sui social) da alcuni militanti del movimento di destra Azione Studentesca.

Secondo le prime ricostruzioni della Digos, sembrerebbe che alcuni militanti di destra avrebbero fatto volantinaggio a poca distanza dalla scuola, entrando poi contatto con un gruppo del collettivo studentesco Sum.

Ma molti sono i punti oscuri nella vicenda, tra i quali la presenza di alcuni adulti che avrebbero partecipato all’aggressione, sferrando anche calci e pugni verso alcuni degli studenti. E come se il clima non fosse già abbastanza teso, ora spunta la notizia di una seconda aggressione.