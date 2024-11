Film su Berlinguer interrotto e insulti, la denuncia di Bianca: "Incappucciati, gridavano comunisti di m***a"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Irruzione al cinema. All’Atlantic di Roma un gruppo di ragazzi incappucciati ha disturbato la proiezione del film su Enrico Berlinguer, un’azione che i carabinieri avrebbero definito una “ragazzata” secondo la figlia dell’ex segretario del Pci, Bianca.

Irruzione al cinema durante il film su Berlinguer

Bianca Berlinguer, figlia dell’ex segretario del Partito comunista italiano Enrico Berlinguer, ha riportato, attraverso un post di Instagram, un evento che sarebbe accaduto durante la proiezione del film Berlinguer, la grande ambizione, al cinema Atlantic di Roma.

“Si è verificata un’irruzione di almeno 4 ragazzi di circa 15 anni, incappucciati, probabilmente già da prima all’interno del cinema, forse in un’altra sala. Hanno disturbato la proiezione camminando, passando nello spazio davanti allo schermo, parlando ad alta voce, con lucette accese e sputando a terra” riporta il messaggio ricevuto dalla giornalista.

Fonte foto: ANSA Bianca Berlinguer alla prima del film

“Poi sono usciti dalla sala e hanno aperto le porte verso l’esterno per far entrare altri ragazzi, diventando in totale 8-10, uno dei quali con un monopattino. Hanno urlato ‘comunisti di m****’ e insultato una ragazza straniera” prosegue il post.

L’intervento del personale del cinema e la risposta dei carabinieri

Il messaggio ricevuto da Bianca Berlinguer e scritto da una persona che avrebbe assistito a quanto accaduto continua, descrivendo come il personale del cinema sia intervenuto e abbia allontanato i ragazzi dalla sala.

Una donna che si trovava in sala avrebbe anche chiamato i carabinieri ma le forze dell’ordine le avrebbero risposto che si trattava di una “ragazzata” e che normalmente eventi di questo tipo non si verificano in quel cinema.

“Ho appena ricevuto questo messaggio su un episodio avvenuto sabato scorso durante la proiezione, in un cinema di Roma, del film Berlinguer, la grande ambizione. Ciascuno tragga le sue conclusioni” ha commentato Bianca Berlinguer.

Il film su Berlinguer

Berlinguer, la grande ambizione è un film biografico che racconta uno dei momenti più complessi della politica italiana del dopoguerra attraverso la storia dell’allora segretario del Partito comunista italiano, Enrico Berlinguer.

Tra il 1973 e il 1978 il Pci, sotto la guida di Berlinguer, si distanzia dal controllo dell’Unione sovietica e inizia ad avvicinarsi alla Democrazia cristiana, con l’obiettivo di creare un governo di coalizione, un’azione chiamata “compromesso storico”.

Il film è uscito il 31 ottobre 2024 nelle sale italiane e ha partecipato alla Festa del Cinema di Roma, tenutasi tra il 16 e il 27 ottobre.