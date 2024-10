Bianca Berlinguer e il fuorionda contro la Rai: "Ringrazio Dio di non essere rimasta, controllano tutto"

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Nel corso di un fuorionda registrato domenica scorsa durante le riprese di È sempre Cartabianca, Bianca Berlinguer si è lasciata andare ad alcune dure dichiarazioni nei confronti della Rai. Le parole della conduttrice, pronunciate a bassa voce, ma captate comunque dai microfoni, sono state trasmesse da Striscia la notizia. Tuttavia, la Berlinguer non si è limitata ai commenti contro l’emittente per la quale un tempo lavorava: se l’è anche presa con gli attuali collaboratori.

Bianca Berlinguer contro la Rai

Striscia la notizia ha svelato l’attacco di Bianca Berlinguer contro la Rai: durante una delle puntate del programma di Antonio Ricci, è stato diffuso un fuorionda durante il quale la conduttrice ha criticato aspramente l’emittente.

“Ringrazio Dio di non essere rimasta lì. Oggi sicuramente non sarei più in onda” ha svelato a bassa voce la Berlinguer.

Fonte foto: ANSA

La giornalista in Rai nel 2017

E rincara la dose quando parla di “regole assurde, tipo controllano tutti i servizi, tutti i testi”.

La giornalista ne è sicura: “Non avrei accettato le regole, e quindi avrebbero trovato il modo di non farmi…”. Nonostante le frasi siano state lasciate in sospeso e pronunciate a mezza voce, la denuncia da parte della conduttrice appare evidente.

Il fuorionda incriminato: critiche agli attuali collaboratori

Tuttavia, il fuorionda che Striscia la notizia ha mandato in onda non riporta esclusivamente le critiche della Berlinguer alla vecchia emittente per la quale ha lavorato fino al 2023.

Durante la medesima registrazione di È sempre Cartabianca, la giornalista si è infatti scagliata anche contro i suoi attuali collaboratori, accusandoli di aver mandato in onda un servizio sbagliato nel corso delle riprese.

La reazione della conduttrice è stata tutt’altro che diplomatica: “Non è più possibile lavorare con un branco di incapaci come questi”, ha sbottato Bianca Berlinguer.

Insomma, un fuorionda clamoroso, che avrà sicuramente conseguenze, sia all’interno di Mediaset che in Rai.

È il secondo fuorionda di fuoco per la giornalista

Il fuorionda recentemente mandato in onda dal programma di Antonio Ricci, comunque, non è il primo episodio in cui la conduttrice si è scagliata contro il proprio staff.

Nel gennaio scorso, Bianca Berlinguer aveva già criticato duramente la qualità dei servizi mandati in onda a Prima di domani.

“I pezzi fanno pena, proprio pena,” aveva commentato all’epoca la giornalista, arrivando perfino a minacciare di abbandonare la trasmissione.