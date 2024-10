Film con nudità e contenuti per adulti in aereo: famiglie con bambini in protesta, le scuse di Qantas

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

La compagnia aerea Qantas ha chiesto scusa dopo aver proiettato un film con nudità e dialoghi sessualmente espliciti su un volo da Sydney a Tokyo, alimentando polemiche tra i passeggeri, inclusi famiglie con bambini. Il problema è nato quando la piattaforma di intrattenimento dell’aereo ha smesso di funzionare, e l’equipaggio ha deciso di mostrare lo stesso film a tutti, senza possibilità di controllo individuale sugli schermi. Il film, “Una notte a New York” (“Daddio” nella versione originale), è stato sostituito con uno più adatto solo dopo un’ora di visione.

Film con nudità sull’aereo per un’ora: cosa è successo

Un errore imbarazzante per la compagnia aerea Qantas, costretta alle pubbliche scuse dopo avere di fatto obbligato i passeggeri di un volo da Sidney a Tokyo a guardare un film con contenuti inappropriati.

L’incidente si è verificato quando il sistema di intrattenimento a bordo ha subito un malfunzionamento che il personale non è riuscito a risolvere prima della partenza.

Dakota Johnson e Sean Penn in una scena del film proiettato sul volo Qantas

Dopo oltre un’ora di ritardo, l’equipaggio ha deciso di proiettare lo stesso film per tutti, comprese tante famiglie con bambini.

Il film non si poteva fermare

Alcuni passeggeri, sconvolti, hanno riferito che a essere riprodotto è stato “Una notte a New York“, film ricco di contenuti sessualmente espliciti.

A peggiorare la situazione, il fatto che non era possibile né fermare né regolare i monitor individuali. Dopo circa un’ora, il film è stato sostituito, ma il danno ormai era fatto.

Considerando l’alto numero di bambini a bordo, di fatto obbligati a una visione inappropriata, ci si è chiesti se la situazione fosse accettabile per una compagnia aerea come Qantas.

Le scuse della compagnia aerea Qantas

“Il film non era chiaramente adatto per la riproduzione per l’intero volo e ci scusiamo sinceramente con i clienti per questa esperienza” ha fatto sapere la compagnia aerea Qantas, dopo l’imbarazzante episodio sul volo di sabato 12 ottobre.

“Tutti gli schermi sono stati cambiati con un film per famiglie per il resto del volo, che è la nostra pratica standard per i rari casi in cui la selezione individuale del film non è possibile. Stiamo analizzando come è stato selezionato il film” è stato aggiunto nella nota ufficiale.

Che film è Una notte a New York

“Il film che hanno riprodotto era estremamente inappropriato” ha commentato un passeggero su Reddit. “Presentava nudità e molto sexting: si potevano letteralmente leggere i testi sullo schermo senza bisogno di cuffie”.

“Una notte a New York”, uscito nel 2023, è interpretato da Sean Penn e Dakota Johnson e racconta la storia di una donna e di un tassista che discutono di sesso e relazioni.

È valutato 18 nel Regno Unito per la sua lingua, materiale sessuale e nudità, “Restricted” (R) negli Stati Uniti e MA15+ per “forte linguaggio grossolano e nudità” in Australia.