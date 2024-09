Filippo Rovelli e la morte di Salvadori, il gesto del pilota per far diventare Luca campione: cosa ha deciso

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Con due gare ancora da disputare per finire la stagione, in seguito alla morte di Luca Salvadori, l’avversario e amico Filippo Rovelli ha deciso che non scenderà in pista, lasciando così al 32enne deceduto lo scorso sabato a Lipsia il titolo di campione del National Trophy 1000 del campionato IRRC Superbike.

La decisione di Filippo Rovelli

Mancano due gare alla conclusione del National Trophy 1000, categoria del campionato IRRC (International Road Racing Championship) Superbike nel quale concorreva Luca Salvadori, il pilota 32enne deceduto in seguito a un incidente in gara.

Le due gare ancora da disputare sono quella di Imola del prossimo 29 settembre e quella di Cervesina del 13 ottobre, e la classifica generale vede proprio il pilota deceduto in testa. Una situazione che ha portato il secondo classificato, Filippo Rovelli, a decidere di non competere nelle ultime gare.

Fonte foto: Instagram Filippo Rovelli Filippo Rovelli e Luca Salvadori, in una foto tratta dal profilo Instagram del 23enne, che in seguito alla morte di Salvadori si è ritirato dal campionato, lasciando all’amico e rivale il titolo di campione

Il team del 23enne ha infatti annunciato che “con Filippo Rovelli abbiamo discusso se andare o meno a Imola e siamo arrivati alla conclusione che, ovviamente, non c’è nemmeno bisogno di chiederlo. Non saremo presenti né a Imola né a Cervesina per correre. Ci saremo come squadra, ma solo per salutare”.

Il campione postumo

Con un messaggio condiviso sui propri canali social, il 23enne Rovelli ha annunciato a sua volta il ritiro: “Luca, sono anni che le nostre strade si incrociano in pista, ma mai come quest’anno ci siamo dati battaglia. Ogni gara è stata un vero testa a testa”.

“Avevamo ancora due gare davanti a noi, due occasioni per sfidarci ancora una volta e continuare a crescere insieme – ha poi continuato il 23enne – Ma oggi, per me, il campionato finisce qui. Non ha senso continuare senza di te in pista, senza la tua grinta, il tuo talento”.

“Questo titolo è tuo, Luca, e te lo sei guadagnato con merito, gara dopo gara. Avrei voluto festeggiarti in modo diverso, stringerti la mano e dirti di persona che sei stato il migliore – conclude poi Rovelli – Questo campionato è tuo, e lo sarà per sempre. Grazie per ogni momento vissuto insieme. Ti voglio bene”

La morte di Luca Salvadori

Luca Salvadori dopo aver vinto 4 gare su 6 del campionato, tutte quelle fin qui disputate, sarà quindi dichiarato campione postumo. Il 32enne è morto nella tarda serata dello scorso 14 settembre all’ospedale di Lipsia, a seguito delle ferite riportate in un incidente avvenuto nel pomeriggio sul circuito di Frohburg.

Salvadori era rimasto coinvolto in un incidente in seguito alla caduta del pilota tedesco Didier Grams, e le sue condizioni erano fin da subito apparse molto gravi.