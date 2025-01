Filippa Lagerback assente da Che Tempo Che Fa per la morte della madre, l'annuncio di Fabio Fazio

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

La prima puntata del 2025 di Che Tempo Che Fa si è aperta con un triste annuncio: durante la consueta anteprima il conduttore Fabio Fazio ha fatto notare l’assenza della co-conduttrice Filippa Lagerback. Poco prima della diretta, infatti, è morta la madre della collega.

È morta la madre di Filippa Lagerback

Il 19 gennaio 2025 è andata in onda la prima puntata del nuovo anno di Che Tempo Che Fa. Durante l’anteprima Fabio Fazio ha rivolto parole di affetto alla co-conduttrice Filippa Lagerback, sorprendentemente assente in studio.

“Questa sera Filippa Lagerback non è con noi: purtroppo questo pomeriggio è mancata la sua mamma“, ha detto il conduttore.

Quindi Fabio Fazio ha concluso: “Le mandiamo un grande, grande, grande abbraccio”. Sui canali social di Che Tempo Che Fa, inoltre, lo staff ha pubblicato un’immagine che mostra la co-conduttrice con la sua bambina tra le braccia e, alle sue spalle, la compianta mamma.

Per il momento Filippa Lagerback non ha rilasciato dichiarazioni pubbliche sui social.

Chi era la mamma della co-conduttrice

Margaretha Lind era un medico. L’amore che la legava alla figlia era ben nota ai follower di quest’ultima, dal momento che la madre era spesso presente nelle reel con cui Filippa Lagerback documentava i momenti in famiglia.

Margaretha viveva in Svezia e si era separato dal marito Bjorn Lagerback, padre di Filippa, quando quest’ultima aveva appena 8 mesi. I due ex coniugi vivevano in due città separate della Svezia. La madre dell’ex modella aveva anche un profilo Instagram che vantava quasi 5000 follower, sul quale postava i suoi attimi di vita.

Gli ospiti di Fabio Fazio del 19 gennaio

La stagione 2025 di Che Tempo Che Fa riparte con diversi ospiti in studio. I più attesi, indubbiamente, sono la giornalista Cecilia Sala – recentemente liberata dalla prigione in Iran – e Papa Francesco, che da poco è sbarcato su TikTok.

Ancora, di fronte all’acquario di Fabio Fazio siederanno Roberto Burioni – per fare il punto sull’influenza stagionale – e Max Pezzali, ma ci saranno anche Fabio De Luigi e Valentina Lodovini per presentare il nuovo film 10 giorni con i suoi. Non mancheranno le riflessioni sulle elezioni americane e la nuova presidenza di Donald Trump.