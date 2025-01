Papa Francesco su TikTok per la prima volta, approda sull'account Mondadori per promuovere il libro Spera

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Papa Francesco ha debuttato su TikTok, utilizzando l’account di Mondadori per promuovere la sua autobiografia “Spera”. In un breve video, il Pontefice ha parlato del libro, sottolineando che l’autobiografia è un modo per ringraziare Dio per il percorso della sua vita. Il video segna una novità nel modo in cui il Papa comunica, sfruttando le piattaforme digitali per raggiungere un pubblico più ampio.

Papa Francesco su TikTok

Papa Francesco ha fatto il suo debutto su TikTok, una piattaforma in genere più associata a un pubblico giovane, utilizzando l’account ufficiale di Mondadori.

Nel video, girato nel suo studio di Santa Marta, il Papa ha ringraziato Carlo Musso, il collaboratore che lo ha assistito nella scrittura della sua autobiografia “Spera”.

Fonte foto: ANSA In foto Papa Francesco

In un tono informale e rilassato, senza la tradizionale papalina, Francesco ha spiegato che la sua autobiografia non è solo un racconto della sua vita, ma un’occasione per esprimere gratitudine verso Dio per tutto ciò che ha vissuto.

Annuncio del libro “Spera”

“Spera” è la prima autobiografia di Papa Francesco, un’opera che racconta il suo percorso personale e spirituale. Il libro, scritto con l’aiuto di Carlo Musso, copre vari momenti della vita del Pontefice, dalle sue origini in Argentina fino alla sua attuale missione come Papa.

Nel video su TikTok, il Papa ha sfogliato il libro e ha parlato dei momenti significativi che lo hanno formato, dalla sua passione per il calcio alla sua vocazione religiosa.

Ha inoltre invitato i fedeli a pregare per lui, mentre l’autobiografia, che affronta temi globali come la giustizia sociale e la crisi ambientale, è stata distribuita in oltre 100 paesi.

Come sta?

Papa Francesco è recentemente caduto. Il fatto è avvenuto il 16 gennaio 2025 nella casa di Santa Marta. Nonostante la contusione all’avambraccio destro, il Pontefice non ha riportato fratture e ha continuato a svolgere i suoi impegni quotidiani, compresa la partecipazione alle udienze previste.

La Santa Sede ha rassicurato i fedeli riguardo alle condizioni di salute del Papa, spiegando che l’incidente non ha compromesso la sua agenda. Nonostante l’infortunio, il Papa è stato in grado di continuare il suo lavoro senza difficoltà.