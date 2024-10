Figlia di Clint Eastwood arrestata per violenza domestica sul compagno, Francesca avrebbe picchiato l'uomo

La figlia di Clint Eastwood, Francesca, è finita in manette con l’accusa di aver aggredito e colpito il compagno Alexander Wraith. L’episodio di violenza domestica sarebbe avvenuto per le strade di Beverly Hills, nella contea di Los Angeles, e sarebbe stato denunciato proprio dall’attore, che avrebbe richiesto l’intervento della polizia. L’attrice e modella 31enne è stata arrestata e rilasciata in seguito al pagamento di una cauzione di 50mila dollari.

L’episodio di violenza

Secondo quanto riportato dal sito statunitense Tmz, Francesca Eastwood avrebbe aggredito il compagno al culmine di una lite scoppiata nella serata di sabato 12 ottobre, nella nota zona residenziale delle stelle di Hollywood.

Dalle ricostruzioni fatte dal portale di gossip, l’attrice “stava guidando per Beverly Hills con il suo fidanzato sabato sera, quando hanno avuto una discussione verbale accesa, che è degenerata quando Francesca avrebbe aggredito il suo fidanzato”.

Fonte foto: ANSA

Francesca Eastwood con il compagno Alexander Wraith nel 2022

“Le nostre fonti affermano che il fidanzato di Francesca ha chiamato la polizia – si legge su Tmz – Le forze dell’ordine avrebbero consigliato la ‘vittima’ di guidare fino alla Safety Zone del dipartimento di polizia di Beverly Hills per incontrare gli ufficiali”.

Arrestata Francesca Eastwood

Sempre stando a quanto riportato finora, dopo la richiesta di intervento al 911 da parte di Wraith, la coppia si sarebbe presentata insieme davanti agli agenti: l’attore avrebbe riportato sul volto i segni dell’aggressione e, in seguito anche alle testimonianze dei due, la compagna è stata arrestata, per poi essere rilasciata su cauzione.

Al Los Angeles Times il tenente Andrew Myer della polizia di Beverly Hills ha riferito che i suoi uomini hanno risposto sabato sera a una chiamata che segnalava il possibile episodio di violenza in un’area vicina alla caserma di North Rexford drive. “Sulla base delle dichiarazioni raccolte e delle ferite, gli agenti hanno messo in carcere Francesca Ruth Fisher Eastwood alle 23.13” ha dichiarato l’ufficiale.

I guai della figlia di Clint Eastwood

Nata dall’unione tra il due volte premio Oscar, Clint Eastwood, e l’attrice Frances Fisher, nota per aver interpretato la madre di Rose in Titanic, Francesca è una degli otto figli che il regista 94enne ha avuto da sei donne diverse. Con la madre della 31enne, a sua volta mamma di un bimbo di 6 anni, la relazione è durata dal 1990 al 1995.

L’episodio di violenza di cui è accusata Francesca Eastwood non è l’unico guaio con la legge in cui è finita la figlia di Clint: nell’agosto 2015 era già stata arrestata per guida in stato di ebbrezza.