Morta Christina Sandera compagna di Clint Eastwood, aveva 61 anni: il commovente addio dell'attore

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Christina Sandera, compagna di Clint Eastwood, è morta improvvisamente all’età di 61 anni. A dare la notizia lo stesso Eastwood, mentre non sono ancora state rese note le cause del decesso. La coppia si era conosciuta nel 2014 a Carmel-by-the-Sea, dove Eastwood risiede da molti anni: una relazione sempre discreta, con rarissime apparizioni in pubblico.

Lutto per Clint Eastwood: morta la compagna Christina Sandera

“Christina era una donna adorabile e premurosa e mi mancherà moltissimo”. Così l’attore e regista Clint Eastwood, 94 anni, ha salutato la compagna Christina Sandera, scomparsa improvvisamente a 61 anni.

Clint Eastwood e Christina Sandera si erano incontrati nel 2014 a Carmel-by-the-Sea, nella penisola di Monterey, dove l’attore risiede da lungo tempo e ha anche ricoperto la carica di sindaco.

Fonte foto: IPA

La relazione fra Clint Eastwood e Christina Sandera è durata circa 10 anni

La loro conoscenza avvenne presso il Mission Ranch Hotel, di proprietà di Eastwood, dove Christina era impiegata.

Le apparizioni di Christina Sandera con Clint Eastwood

Sebbene la coppia fosse notoriamente riservata, una delle poche volte in cui furono visti insieme pubblicamente fu sul red carpet degli Oscar nel 2015, durante la campagna per il film “American Sniper”, che era in lizza per sei statuette.

Christina Sandera si è poi unita a Clint Eastwood anche sul tappeto rosso per alcune anteprime tra cui “Sully” nel 2016, “The Mule”, nel 2018, “The 15:17 to Paris” nel 2018 e “Richard Jewell” nel 2019.

Sono stati visti l’ultima volta pubblicamente insieme, infine, nel 2019. La coppia non condivideva figli, ma Eastwood ha otto figli da precedenti relazioni con sei donne diverse: le figlie Laurie, Kimber, Alison, Kathryn, Francesca e Morgan e i figli Kyle e Scott.

Tutte le donne di Clint Eastwood

Prima di Christina Sandera, con cui è stato legato negli ultimi dieci anni, Clint Eastwood ha avuto due matrimoni. Il primo, con la modella Maggie Johnson, iniziò nel 1953 e terminò con la separazione nel 1964 e il divorzio definitivo nel 1984.

Il secondo matrimonio fu con la conduttrice televisiva Dina Ruiz, dal 1994 al 2014. Oltre a queste unioni, Eastwood ha avuto diverse relazioni significative che non hanno portato al matrimonio.

Tra le sue partner fanose si annoverano l’attrice Sandra Locke, la stuntwoman Roxanne Tunis, l’assistente di volo Jacelyn Reeves e l’attrice Frances Fisher.