Festa alla Casa Bianca: il presidente Usa Joe Biden compie 80 anni, si sposa la nipote Naomi

Festa alla Casa Bianca: il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, compie oggi – domenica 20 novembre – 80 anni anni. Il 46° presidente degli Stati Uniti, che a 78 anni è entrato in carica come il candidato più anziano ad essere eletto, ora diventa l’unico presidente in carica a festeggiare il suo 80esimo compleanno mentre è al potere.

Il compleanno del presidente Usa

L’età di Biden è un tema al centro del dibattito politico negli Stati uniti, soprattutto nel caso di una sua potenziale candidatura nel 2024. Qualora dovesse ricandidarsi e vincere, infatti, Joe Biden avrebbe 86 anni al termine del suo secondo mandato presidenziale.

Non c’è nulla nella Costituzione degli Stati Uniti che impedisca a qualcuno di correre a causa della vecchiaia: l’articolo II cita solo un’età minima di 35 anni.

In media, i presidenti prestano giuramento a 55 anni, secondo POTUS.com.

Le nozze della nipote Naomi

Nel frattempo, il presidente Usa si gode le nozze della nipote Naomi.

Naomi Biden e Peter Neal, si sono sposati sabato 19 novembre nel 19esimo matrimonio celebrato alla Casa Bianca davanti a una decina di familiari e amici.

Fonte foto: ANSA Joe Biden di ritorno da una trasferta all’estero

Il matrimonio è stato celebrato nel South Lawn della Casa Bianca, ornato di ghirlande di fiori bianchi in una mattinata piuttosto fredda. Alcune polemiche sono sorte per l’esclusione della stampa dall’evento.

Il padre di Naomi Biden, Hunter Biden, era seduto in prima fila mentre teneva in braccio suo figlio Beau.

I matrimoni celebrati alla Casa Bianca

Ad oggi, erano stati celebrati solamente 18 matrimoni alla Casa Bianca, di cui cinque negli ultimi 100 anni.

Il più recente con un membro della famiglia del presidente risaliva al 1994, quando si sposò Antony Rodham, cognato di Bill Clinton e fratello di Hillary Clinton.