Ferrara, accoltellato per le cuffie in centro: caccia all'aggressore, l'episodio ricorda l'omicidio di Rozzano

Un uomo di 36 anni è stato accoltellato in centro storico a Ferrara per un paio di cuffie auricolari, in un episodio che ricorda molto quanto avvenuto a Manuel Mastrapasqua, ucciso a Rozzano alcuni giorni fa da Daniele Rezza.

Accoltellato per le cuffie a Ferrara: cosa è successo

L’accoltellamento di Ferrara è avvenuto attorno alle ore 19,30 di domenica 13 ottobre.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti riportata dall’agenzia ANSA, la vittima e un suo amico stavano camminando per le vie del centro storico quando a un certo punto un uomo si è avvicinato e ha rubato le cuffiette del telefono. I due lo avrebbero a quel punto rincorso e il 36enne sarebbe riuscito a raggiungerlo. Il ladro, vistosi in difficoltà, avrebbe estratto uno spray al peperoncino spruzzandolo sul volto del 36enne e lo avrebbe accoltellato, colpendolo sotto l’ascella e al braccio. Poi si è dato alla fuga.

L Fonte foto: Tuttocittà.it

L’accoltellamento è avvenuto in via Colomba, nel centro storico di Ferrara, nel tardo pomeriggio di domenica 13 ottobre.

Come sta l’uomo accoltellato per un paio di cuffie a Ferrara

Sul luogo dell’accoltellamento in centro storico a Ferrara sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, la Polizia Scientifica e gli operatori sanitari del 118.

Il 36enne ferito è stato trasportato al pronto soccorso e poi operato d’urgenza. L’uomo non sarebbe in pericolo di vita.

L’omicidio di Manuel Mastrapasqua a Rozzano

Quanto avvenuto a Ferrara nel tardo pomeriggio di domenica 13 ottobre ricorda molto l’omicidio di Manuel Mastrapasqua a Rozzano, per il quale è stato fermato Daniele Rezza, che ha confessato il delitto.

Sulla sera dell’omicidio, Daniele Rezza, come riportato dall’agenzia ANSA, ha raccontato di essere uscito alle 2 e 30 per una passeggiata e di aver portato con sé il coltello da cucina per difendersi da eventuali brutti incontri nel quartiere.

Camminando, Rezza aveva visto Mastrapasqua e gli aveva detto: “Dammi qualcosa, dei soldi”. Alla risposta negativa del suo interlocutore, gli ha strappato le cuffie. Mastrapasqua ha reagito e Rrezza l’ha accoltellato al petto. Non si era reso conto della gravità di quanto accaduto: “Era rimasto in piedi, non ho visto sangue, non pensavo di averlo ucciso”, ha dichiarato.