Omicidio di Rozzano, Manuel Mastrapasqua accoltellato in 4 minuti: i retroscena sull'uccisione del 31enne

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Sono trascorsi meno di 5 minuti da quando è stato visto camminare sulle sue gambe a quando il suo corpo è stato ritrovato agonizzante dalle forze dell’ordine. Le ultime, agghiaccianti, informazioni sull’omicidio di Manuel Mastrapasqua, 31enne di Rozzano (MI) trovato quasi morto per strada, vengono rivelate dalle immagini delle telecamere di sorveglianza della zona.

Brutale aggressione in 4 minuti

Le indagini condotte dai carabinieri del Nucleo investigativo e coordinate dall’aggiunta Bruna Albertini e dalla pm Letizia Mocciaro hanno messo al vaglio le immagini delle telecamere di sicurezza di Rozzano.

Le analisi, cui si aggiungono quelle di tabulati e celle telefoniche per rintracciare chi fosse presente in zona, puntano a scoprire le dinamiche e l’autore dell’omicidio di Rozzano.

Fonte foto: Tuttocittà.it L’aggressione vicino a una fermata del bus a Rozzano, nell’hinterland di Milano

Manuel Mastrapasqua, 31 anni, è stato trovato agonizzante vicino una fermata del bus del comune milanese. Su quel bus, però, non ci è mai salito.

I video estratti mostrano l’uomo camminare per strada tra le 3 meno venti e le 3 meno dieci della notte tra giovedì 10 e venerdì 11 ottobre.

Circa 4 minuti dopo, Mastrapasqua è stato soccorso da un’auto dei carabinieri che passava lungo viale Romagna, agonizzante al suono con una ferita da fendente vicino al cuore.

Omicidio a Rozzano

Si è svolto nel giro di pochi minuti, dunque, l’omicidio di Manuel Mastropasqua, per il quale, al momento, non ci sono né sospettati né moventi.

Si ipotizza una rapina finita male, il che spiegherebbe la mancanza vicino al corpo della busta della spesa che la vittima aveva con sé poco prima e dei contanti nel portafogli.

Mastrapasqua stava facendo rientro a casa dal supermercato in cui lavorava in via Farini a Milano. Nel tragitto aveva mandato dei messaggi vocali alla fidanzata.

Ritrovato dagli agenti poco prima delle 3, è stato ricoverato in ospedale alle ore 3:20. Alle 3:49 è stato dichiarato il decesso del 31enne.

Chi era Manuel Mastrapasqua

Manuel Mastrapasqua, 31 anni, era cresciuto a Rozzano, dove viveva assieme alla madre e alla sorella.

Era fidanzato con una ragazza che vive in un’altra regione e lavorava in un supermercato di Milano, dove si recava spesso in tram.

“Era serio, educato e molto tranquillo” ha raccontato al quotidiano Il Giorno una ex compagno del liceo Calvino.