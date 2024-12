Fernanda Lessa e il racconto choc sull'uso di droghe da modella: "Spendevo mille euro". Come si è salvata

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Fernanda Lessa, ex modella brasiliana e personaggio televisivo molto noto in Italia, ha raccontato il lato oscuro dei suoi migliori anni, quelli in cui era all’apice della carriera ma ha dovuto fronteggiare la dipendenza da droghe e alcol. Lessa si è aperta sottolineando l’importanza di chiedere aiuto psicologico, passaggio chiave che le ha consentito di cambiare totalmente vita e aprirsi un nuovo percorso professionale in Portogallo come attrice.

I problemi con le droghe di Fernanda Lessa

Passerelle, copertine e opportunità professionali quasi illimitate. La notorietà, i soldi e il successo, ma anche tanta solitudine. Fernanda Lessa è stata per vent’anni sulla cresta dell’onda, modella ricercatissima in tutto il mondo ma animo fragile, caduto nel baratro delle dipendenze da droghe e alcol.

Nell’intervista al Corriere, l’ex modella ha parlato della sua nuova vita libera dall’abuso di sostanze, da influenze negative, dalle pressioni insostenibili dello showbiz. Oggi è un’attrice affermata in Portogallo e si è messa a nudo, raccontando le sue fragilità e come ha salvato sé stessa.

Fernanda Lessa

Modelle e droghe negli anni Novanta

“Mi sono ritrovata a frequentare brutte compagnie, nonostante la mia model agency avesse cercato in tutti i modi di avvertirmi e tenermi alla larga da certa gente” ha spiegato Lessa.

Nel suo racconto c’è la conferma di un fatto risaputo: la tendenza nell’ambiente della moda di fare uso di sostanze (in particolare cocaina) soprattutto per conservare la propria linea, ma non solo.

“Mi aiutavano a non sentire la solitudine, ad alleggerire il fardello dei miei problemi. Tra il 2000 e il 2008 sono arrivata a spendere anche mille euro al giorno per farmi. Mentre l’alcol non bastava mai. Una combo devastante” ha ammesso.

Il percorso di recupero dell’ex modella

Nulla sarebbe cambiato, probabilmente, se Lessa non avesse chiesto sostegno psicologico. “Ero troppo sola, dovevo prendere in mano la mia vita e svoltare. Il supporto psicologico in questi casi è fondamentale perché non soltanto ti aiuta a rialzarti, ma ti dà consapevolezza” ha spiegato, affermando di essersi rivolta al SerT.

Un percorso avviato 15 anni fa, che abbinato alla pratica sportiva e all’attenzione sull’alimentazione, l’hanno fatta rinascere, fino a intraprendere una strada professionale del tutto nuova, quella della recitazione.

“Grazie al film ‘Il punto di rugiada’ mi si è aperto un mondo, ho deciso di cominciare un nuovo mestiere, da zero con umiltà in un paese in cui nessuno mi riconosce” ha affermato.

“Mi piace il percorso che ho fatto in tutti questi anni. Oggi sono una donna consapevole e fortificata nelle mie fragilità” ha aggiunto, ribadendo l’importanza di trovare il coraggio di chiedere aiuto. “Alzare la mano e desiderare un supporto non è debolezza, ma piena coscienza di sé”.