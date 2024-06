Fermati 67 tifosi italiani a Dortmund prima di Italia-Albania: avevano bombe carta, coltelli e passamontagna

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Le forze dell’ordine tedesche hanno fermato 67 tifosi italiani a Dortmund, in Germania, poche ore prima della gara di debutto della Nazionale di Luciano Spalletti allo stadio Signal Iduna Park, dove si disputerà la sfida Italia–Albania. Questi tifosi, in possesso di coltelli, bombe carta e altri oggetti contundenti, mentre celavano il proprio viso con dei passamontagna, cercavano il contatto con i sostenitori albanesi.

Tifosi italiani fermati in Germania: cercavano lo scontro con gli albanesi a Dortmund

Nel secondo giorno dei Campionati Europei di calcio in Germania, le forze dell’ordine tedesche hanno evitato possibili scontri fra tifosi in vista della gara fra Italia e Albania, partita di debutto della Nazionale azzurra.

Il servizio svolto a scopo preventivo ha consentito di individuare e fermare 67 persone, tifosi italiani giunti a Dortmund per assistere alla partita di sabato 15 giugno, ma che presumibilmente si stavano attrezzando per affrontare in modo violento i corrispettivi di nazionalità albanese.

L’esordio dell’Italia ad Euro 2024 contro l’Albania avverrà al Signal Iduna Park di Dortmund, in Germania

Tutto ciò è accaduto a distanza di un paio d’ore dal fischio d’inizio allo stadio Signal Iduna Park, previsto per le 21, che vedrà il debutto della selezione di Luciano Spalletti.

Perché i tifosi italiani sono stati fermati dalla polizia tedesca: bombe carta e coltelli

Le forze dell’ordine tedesche hanno trovato i tifosi in possesso di coltelli, bombe carta e oggetti contundenti, con i quali si ipotizza preparavano lo scontro con i tifosi albanesi.

I soggetti sono stati individuati vicino a un ristorante, mentre indossavano passamontagna e tentavano di avvicinarsi ai sostenitori avversari.

Attualmente, sono in stato di fermo preventivo e probabilmente saranno trattenuti dalla polizia tedesca per 24 ore. Successivamente, la magistratura locale valuterà il loro caso.

L’organizzazione e i controlli per gli Europei in Germania: l’allarme bomba di venerdì

In manifestazioni del genere, il dispiegamento delle forze dell’ordine e gli interventi di questo tipo sono all’ordine del giorno, così come un’attenzione particolare rivolta a possibili attentati, considerando gli straordinari flussi di persone.

Nel giorno dell’inizio degli Europei di calcio, ad esempio, a Berlino è stato ritrovato uno zaino sospetto nella fan zone vicino al Palazzo del Reichstag, con il conseguente lancio di un allarme bomba.

L’area è stata evacuata per precauzione, e un uomo è stato fermato per accertamenti. Sul posto sono intervenuti la polizia, unità cinofile e artificieri, che hanno dichiarato rientrato l’allarme poco dopo le 18:30. Si ipotizza che lo zaino fosse stato abbandonato perché fuori formato per poter accedere alla zona riservata ai tifosi.