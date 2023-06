Ferdinando Carretta trovato morto in casa a Forlì: nel 1989 sterminò la famiglia, confessò a Chi l'ha visto

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

Nelle ultime ore è stata riportata la morte di un nome tristemente celebre sulle pagine della cronaca alla fine degli anni ’80, quello di Ferdinando Carretta, l’uomo che sterminò la sua famiglia. Era tornato in libertà da qualche anno dopo anni di detenzione in una struttura psichiatrica.

Il caso Carretta: il triplice omicidio di Parma del 1989

Il suo nome non sarà nuovo a chi in quegli anni seguì il cosiddetto Caso Carretta. Il suo responsabile, l’allora 27enne Ferdinando Carretta, il 4 agosto 1989 uccise i genitori e il fratello minore. Gli sparò con una pistola semiautomatica, per poi nasconderne i corpi in bagno.

Si liberò in seguito dei cadaveri lasciandoli nella discarica di Viarolo, nel comune di Trecasali vicino a Parma. Nonostante in seguito abbia indicato la posizione dei corpi, non sono mai stati ritrovati.

Fonte foto: ANSA Foto d’epoca: la ricerca dei corpi nella discarica indicata da Carretta

L’8 agosto, dopo aver incassato assegni da 6 milioni di lire falsificando la firma del padre e del fratello, depistò le indagini guidando il camper di famiglia vicino a Milano: voleva far credere che la famiglia si fosse allontanata volontariamente.

La latitanza in Inghilterra, l’arresto e la condanna

Dopo il parricidio e i depistaggi, Ferdinando Carretta fuggì in Inghilterra, dove per anni condusse una vita anonima tra lavori di basso ordine. Nel frattempo, in Italia le indagini proseguirono e del caso se ne occupò anche Chi l’ha visto?.

Il 21 novembre 1998, nove anni dopo i fatti, fu fermato per un controllo dalla polizia londinese. Un agente si ricordò del suo nome e lo segnalò all’Interpol. In una successiva intervista al programma allora condotto da Marcella De Palma, confessò tutto.

La sua confessione divenne l’elemento centrale dell’impianto accusatorio: nel 1999 la Corte d’assise di Parma lo ritenne colpevole ma, ritenuto incapace di intendere di volere, venne rinchiuso in un ospedale psichiatrico e in seguito in una comunità di recupero a Forlì.

Ferdinando Carretta trovato morto a Forlì

Il cerchio si chiude con la notizia riportata il 1 giugno 2023: Ferdinando Carretta è stato trovato morto in casa sua, a Forlì, dove era rimasto a vivere e aveva comprato casa (con l’eredità della famiglia) dopo il suo completo rilascio nel 2015.

Il 61enne, si apprende, lavorava per una cooperativa sociale e sarebbe stato malato da tempo. Viveva in un quartiere, quello di Ronco, pesantemente colpito dalle alluvioni dei giorni scorsi. L’allarme è stato lanciato da un vicino di casa e la morte risalirebbe a qualche giorno fa.