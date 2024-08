Fedez paparazzato con Luna Shirin Rasia in barca: la nuova fiamma del rapper è l'ex di Michele Merlo. Chi è

Fedez fa nuovamente capolino nella cronaca rosa del Bel Paese. Chi Magazine, nell’ultimo numero in edicola, ha pubblicato degli scatti in cui lo si vede avvinghiato a Luna Shirin Rasia, ex fidanzata di Michele Merlo, giovane cantante ed ex allievo di Amici di Maria De Filippi scomparso nel 2021.

Fedez immortalato con Luna Shirin Rasia in barca al largo della Sardegna

Il rapper continua ad essere chiacchieratissimo dal gossip nostrano. Nelle scorse settimane è apparso vicino alle modelle Garance Authié e Sveva Magatti. Ora spunta tra le braccia di Luna Shirin Rasia.

I due sono stati paparazzati in barca, in compagnia di amici al largo della Sardegna, intenti a scambiarsi baci, effusioni e avvinghiamenti.

Fonte foto: ANSA

Chi è Luna Shirin Rasia, ex fidanzata di Michele Merlo

Luna Shirin Rasia è nata a Bologna. Sua madre ha origini venezuelane, il padre italiane. La ragazza è stata fidanzata con Michele Merlo, ex allievo di Amici, scomparso prematuramente e tragicamente nel 2021.

La giovane ha studiato Economia e poi ha trascorso diversi mesi alle Canarie, più precisamente a Fuerteventura. Quindi ha fatto rientro in Italia.

Secondo il magazine Chi, ha incontrato per la prima volta Fedez in un locale. Infine è spuntata con lui e i suoi amici in barca, in Sardegna.

Chiara Ferragni e Fedez al centro del gossip

Dopo la fine del matrimonio, il cantante milanese, come poc’anzi accennato, è finito svariate volte sulle copertine delle riviste ‘rosa’. Anche la sua ex moglie Chiara Ferragni è chiacchieratissima in questo periodo, per quel che riguarda il versante sentimentale.

Voci insistenti fatte circolare da presunti ben informati sostengono che sia molto vicina al Ceo di Golden Goose, Silvio Campara.

Per il momento sia l’influencer cremonese, sia il manager hanno preferito non commentare in alcun modo le indiscrezioni trapelate sul loro conto.