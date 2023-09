La famiglia di Michele Merlo contro l'archiviazione per il medico: "La sua morte poteva essere evitata"

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

La famiglia di Michele Merlo sta lottando per ottenere giustizia in merito alla morte del giovane cantante. Dopo la richiesta di archiviazione avanzata dalla procura di Vicenza, i legali della famiglia, Marco Antonio Dal Ben ed Elisa Baldaccini, hanno presentato una robusta opposizione. Essi affermano che il medico di famiglia di Michele dovrebbe essere processato per omicidio colposo, sostenendo che la malattia del cantante non fosse terminale al momento della visita medica.

L’opposizione dei familiari

La famiglia di Michele Merlo ha presentato un ampio documento di opposizione alla decisione del procuratore Jacopo Augusto Corno.

Secondo quanto appurato dalla Procura di Vicenza, la malattia di Michele sarebbe stata già terminale al momento della visita del medico di base del cantante, Vitaliano Pantaleo.

Fonte foto: ANSA Un’immagine dei funerali di Michele Merlo, morto nel 2021

Una morte evitabile

La famiglia Merlo è convinta che il medico di famiglia possa essere ritenuto responsabile dell’omicidio colposo di Michele Merlo, opponendosi quindi all’archiviazione del caso.

Secondo i consulenti della famiglia, esiste un nesso di causalità tra l’emorragia cerebrale e il decesso del cantante che poteva essere evitato.

Gli avvocati della famiglia hanno sottolineato che Michele Merlo non era un paziente ad “alto rischio“, come sostenuto dalla procura. Al contrario, secondo gli esperti, il giovane cantante aveva tutte le caratteristiche per rispondere positivamente a un trattamento tempestivo.

Chi era Michele Merlo

Michele Merlo, celebre per la sua partecipazione ad Amici e X Factor, ha perso la vita prematuramente a soli 28 anni a causa di una leucemia fulminante.

La vicenda ha avuto inizio quando Michele Merlo, preoccupato per ematomi sulle gambe, si è rivolto al suo medico di base a Rosà (Vicenza) nel maggio 2021. Il cantante aveva riferito al dottor Pantaleo di lamentare una contusione alla coscia, che riteneva fosse stata causata durante un trasloco, ed era stato quindi dimesso.

Questo episodio è uno dei punti centrali della disputa legale. Per gli avvocati della famiglia Merlo la perizia testimonierebbe l’errore grave commesso dal medico di base, che aveva diagnosticato erroneamente la lesione muscolare. La perizia indica che con una diagnosi corretta da parte dell’operatore sanitario, le probabilità di sopravvivenza sarebbero state comprese tra il 79% e l’86%.