Fedez e il testo della nuova canzone Sexy Shop su Chiara Ferragni: i versi contro la moglie e il suo staff

A mezzanotte di venerdì 31 maggio è uscito Sexy Shop, il nuovo singolo di Fedez in collaborazione con Emis Killa. Il lancio ha confermato ciò che molti avevano immaginato: nel testo della canzone sono infatti presenti diversi riferimenti al rapporto tra il cantante classe 1989 e l’ex compagna, Chiara Ferragni.

Sexy Shop di Fedez: i riferimenti a Chiara Ferragni

Il brano racconta un amore finito diversamente da quanto sperato.

Come confermato da Fedez stesso a La Stampa, non mancano le allusioni alla relazione con Chiara: “Ho scritto le barre più educate e precise che si potessero fare rispetto al rapporto fra me e Chiara”, ha spiegato il rapper.

Fonte foto: ANSA

Fedez al Salone del libro di Torino

“Nei suoi confronti – ha aggiunto – voglio esprimere solo e unicamente rispetto, perché non ho nulla da dire ed è giusto così”.

Il testo della canzone

Già dai primi versi del brano sono evidenti i riferimenti, neanche troppo velati, all’influencer: “Sei stata come un jackpot nelle slot/E dopo mi hai mandato ko/Dici che sono un bastardo/Ma per te io non cambio“.

“Dammi tutto quello che puoi darmi/Io non esco da qui come i ladri alle poste”, canta ancora Fedez nel singolo, quasi a togliersi gli ultimi sassolini dalla scarpa dopo le vicende degli ultimi mesi.

“È una vita in salita, una storia infinita – proseguono le barre – Che poi è finita, ho male alle dita Perché farci del male, è una fede nuziale/Con il foro d’uscita“.

L’attacco all’entourage di Chiara e il tema revenge song

Nella canzone c’è anche quello che sembra un affondo all’entourage dell’imprenditrice digitale nonché moglie dei suoi due figli: “Per ogni tua amica assetata di fama/Eri acqua sorgiva/Mani di fata, io ti ho sfiorata, tu sei sfiorita”, scrive.

Il pezzo “non è una roba alla Shakira“, aveva detto Fedez in un’intervista, facendo riferimento alla “revenge song” Bzrp Music Sessions #53, che la cantante colombiana aveva dedicato al suo ex, il calciatore Gerard Piqué.

Proprio in Sexy Shop, tuttavia, compare un chiaro riferimento a quel brano: “Senorita, stai ballando sola/Calamita per la mia pistola”.