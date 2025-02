Fedez con "Bella Stronza" a Sanremo 2025, ma voleva portare un'altra cover: quale ha bocciato Carlo Conti

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

La decisione di Fedez di portare “Bella Stronza” nella serata cover del Festival di Sanremo 2025 ha scatenato numerose polemiche, legate al testo della canzone di Marco Masini. Il cantante, però, ha svelato un retroscena: inizialmente, voleva portare un altro brano, che sarebbe stato bocciato dal direttore artistico (e conduttore) Carlo Conti.

La cover che Fedez aveva scelto al posto di “Bella Stronza”

Ospite del podcast Pezzi, condotto dai giornalisti Andrea Laffranchi, Luca Dondoni e Paolo Giordano, Fedez ha rivelato sulla serata cover di Sanremo 2025: “La mia cover iniziale non era questa. Inizialmente avevo portato una cover di ‘Boy Band’ dei Velvet con i FUCKYOURCLIQUE“.

Ma perché poi Fedez ha cambiato idea? Il cantante ha proseguito così il suo racconto: “Questi artisti sono bravissimi, ma sono anche molto espliciti. Testuali parole, che però non so se arrivano direttamente da Carlo Conti, perché mi sono state riportate per interposta persona quindi non posso attribuirle direttamente a lui. Mi è stato detto: ‘Carlo non vuole degli artisti che parlano di sbo..a. Loro (i FUCKYOURCLIQUE, ndr) hanno una canzone, molto molto bella, che si chiama ‘Canzone della sbo..a'”.

La scelta di Fedez di cantare “Bella Stronza” a Sanremo

Fedez ha deciso quindi di portare un’altra canzone a Sanremo 2025: “Questa cosa è accaduta poco dopo Capodanno. Ho dovuto pensare a un’altra cosa da fare. Pensando a che brano portare mi sono riletto il testo di Masini e ho letto delle cose che sento veramente tanto mie“.

Il cantante ha poi aggiunto: “Mi è venuta questa idea di unire Masini e FT, che è il produttore trap che ha fatto quasi tutto il disco di Simba La Rue”.

Ancora Fedez: “Inizialmente, l’idea era andiamo in studio e vediamo cosa succede. Siamo stati in studio insieme io, Marco e FT, abbiamo lavorato al brano e non vedo veramente l’ora di portarlo“.

La polemica sul testo di “Bella Stronza” di Sanremo 2025

La decisione di Fedez di portare “Bella Stronza” come canzone per la serata cover di Sanremo 2025 è stata molto criticata, a causa del testo del brano di Marco Masini.

Fedez ha spiegato: “Non ci sono censure nella misura in cui non abbiamo rimosso per censurare. Abbiamo riprodotto completamente il brano e io mi sono inserito con alcune strofe. I versi finali? Non so a cosa fare riferimento voi, ma un conto è partire con il ragionamento ‘devo togliere delle parti’ e vi garantisco che nessuno lo ha fatto”.

In merito alle polemiche, il cantante ha così risposto: “La polemica sul fatto che il testo possa non appartenere ai giorni nostri la trovo un po’ sterile perché a quel punto, se vuoi portare avanti quel tipo di battaglia, dovresti richiedere di rimuovere il brano da tutte le piattaforme. Si è andati un po’ oltre”.

Fedez ha infine ribadito: “Non abbiamo deciso di togliere delle parti perché non sono pertinenti a ciò che viviamo oggi. Semplicemente io volevo raccontare una storia mia e ho preso le parti più pertinenti a ciò che avevo scritto anche io”.