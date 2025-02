Fedez alla sfilata dei cantanti a Sanremo 2025 preoccupa i social, il dettaglio sugli occhi: "Non sta bene"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Alla vigilia del Festival di Sanremo tutti gli artisti in gara hanno sfilato sul green carpet, ma a catturare l’attenzione sono stati Fedez e i suoi occhi dalle pupille dilatate. I social si sono scatenati fra ironie, battute e possibili spiegazioni, mentre c’è chi si è preoccupato per la sua salute. Nel frattempo Fedez ha confermato però di sentirsi bene e di essere concentrato sulle prove.

Sanremo 2025, Fedez è “tutto occhi”

Il tappeto rosso steso alla vigilia di Sanremo è una di quelle tradizioni attese con curiosità per scoprire gli artisti in gara, i loro look e dar vita alle prime “chiacchiere” sull’evento che catalizza da sempre l’attenzione di tantissimi italiani.

L’edizione 2025 del red carpet ha sicuramente un protagonista assoluto: Fedez, che ha fatto parlare di sé durante la sfilata per un dettaglio particolare, i suoi occhi dalle pupille evidentemente dilatate e lo sguardo “spiritato”.

I commenti sui social

Su Twitter e Instagram si sono moltiplicate le ipotesi. Cè chi ha suggerito l’uso di un collirio che dilata le pupille, utile per lenire fastidi oculari, mentre altri hanno semplicemente pensato a lenti a contatto.

C’è infine chi, tra il serio e il faceto, ha sottolineato che la dilatazione delle pupille è solitamente associata all’uso di sostanze stupefacenti.

Non manca poi chi ha mostrato seria preoccupazione per le sue condizioni di salute fisica e mentale. Il momento che sta vivendo Fedez non è facile, dopo la separazione da Chiara Ferragni e i gossip innescati da Fabrizio Corona.

Come sta Fedez

Intervenendo a Radio Italia, Fedez aveva rotto il silenzio provando a rassicurare sul suo stato psicofisico. “Come sto? Molto bene, grazie. Stiamo facendo grandi prove, tantissime prove, si va avanti e si aspetta il giorno dell’esibizione vera in diretta” aveva dichiarato.

Nell’intervista il rapper ha confidato di sperare in un Festival più sereno questa volta. “Me lo auguro, perché non me l’ero vissuta molto bene dal punto di vista psicofisico, quindi mi auguro che questa volta sia un po’ meglio. Poi credo che un po’ di ansia fa sicuramente parte delle emozioni che si porta dietro questo tipo di evento, ma è un’ansia sana alla fine e ci sta”.

Il precedente a “Sarà Sanremo”

In precedenza Fedez aveva già generato preoccupazioni in occasione della sua apparizione a “Sarà Sanremo” il 18 dicembre. Il rapper è salito sul palco con un aspetto provato, occhi gonfi ed eloquio rallentato, rispondendo a monosillabi alle domande di Carlo Conti.

Dopo due minuti, è stato accompagnato nel backstage, alimentando dubbi sulle sue condizioni di salute, salvo poi rassicurare i fan successivamente.

Fedez presenterà a Sanremo 2025 il brano “Battito”, una metafora in cui l’amore per una donna si intreccia con la depressione.