Fastweb + Vodafone è realta, Swisscom completa la fusione: cosa cambia per i vecchi clienti

La fusione Fastweb + Vodafone è realtà: la svizzera Swisscom, proprietaria di Fastweb, acquisisce Vodafone Italia, creando un nuovo colosso delle telecomunicazioni che avrà implicazioni anche sul mercato europeo. Ci si domanda adesso quali saranno gli effetti nel settore e sulle tasche degli utenti. Proviamo a fornire qualche risposta.

Fastweb rafforza la propria posizione

La fusione ha permesso a Fastweb di diventare un operatore mobile a tutti gli effetti, rafforzando al contempo la sua posizione nel fisso, nel wholesale e nel B2B, con ambizioni di rilievo globale.

Traduzione: da oggi Fastweb è più forte, oltre che nei servizi forniti all’utenza, anche nella vendita di infrastrutture e servizi di rete ad altri operatori delle telecomunicazioni e nel segmento di mercato dei servizi alle imprese. Si tratta di ambiti strategici perché generano margini più elevati che offrono opportunità di crescita su scala globale.

Il principale effetto atteso da questa fusione annunciata lo scorso 15 marzo è quello che dalla fusione emerga una maggiore qualità del servizio e una liberazione di risorse che consenta l’investimento in innovazione.

I numeri della fusione Fastweb + Vodafone

L’acquisizione riguarda 20 milioni di linee mobili e 5,6 milioni di linee fisse. Attualmente Fastweb fornisce il servizio mobile tramite rete in coinvestimento con WindTre. Nel prossimo futuro, i clienti saranno gradualmente migrati sull’infrastruttura Vodafone.

Cosa cambia per i clienti

Ma gli utenti si pongono tutti la medesima domanda: il costo degli abbonamenti è destinato ad aumentare? Al momento non è possibile far altro che abbandonarsi alle speculazioni.

La Repubblica, che ha raggiunto Fastweb, scrive che almeno nell’immediato futuro a livello economico non cambierà nulla per gli utenti.

Per quanto riguarda i tempi successivi, si vedrà: in caso di cambiamento nelle condizioni contrattuali gli utenti saranno avvertiti per tempo.

Wired ritiene che il nuovo soggetto potrebbe mettere in campo nuove strategie aggressive sui prezzi al fine di convincere sempre più clienti a scegliere i propri servizi. Potremmo quindi assistere a nuove campagne promozionali, ma solo per i nuovi clienti.

Al momento non cambia nulla neppure sul fronte della privacy e dei contatti per raggiungere l’assistenza di Vodafone e di Fastweb. Per ogni utente il gestore continua ad essere lo stesso e si potrà continuare ad acquistare i prodotti dei due operatori, come in passato.