Swisscom compra Vodafone Italia per la fusione con Fastweb: le conseguenze per gli utenti e per i lavoratori

Giornalista professionista esperto di relazioni internazionali e geopolitica, scrive anche di attualità, cultura ed economia. Collaboratore di diverse testate nazionali, ha scritto due libri e curato la pubblicazione in italiano di un saggio del politologo statunitense John J. Mearhseimer.

Swisscom, la principale società di telecomunicazioni svizzera, ha annunciato nella giornata di venerdì 15 marzo che acquisterà Vodafone Italia per 8 miliardi di euro e fonderà l’attività con la sua controllata italiana Fastweb.

L’annuncio dell’operatore svizzero delle telecomunicazioni

Swisscom, riporta l’agenzia Agi, ha firmato un accordo vincolante con il gruppo britannico Vodafone per rafforzare “notevolmente” la propria posizione in Italia, dove il gruppo è presente dal 2007 con Fastweb.

Vodafone, secondo quanto riportato dall’agenzia Reuters, ha dichiarato che restituirà 4 miliardi di euro di capitale agli azionisti e dimezzerà il dividendo a 4,5 centesimi di euro per azione a partire dall’esercizio finanziario 2025, a seguito dell’operazione italiana e della vendita delle attività spagnole concordata lo scorso anno.

Closing nel 2025

Il closing dell’operazione dovrebbe arrivare entro i primi mesi del 2025 e resta soggetta, come nota il Corriere della Sera, all’approvazione delle autorità, in particolare quelle Antitrust, ma non richiederà un voto degli azionisti di Swisscom.

Secondo l’accordo stipulato, Swisscom potrà continuare a utilizzare il marchio Vodafone in Italia per un massimo di cinque anni.

“Vodafone Italia e Fastweb metteranno insieme infrastrutture mobili e fisse di alta qualità, competenze e capacità complementari per creare un leader in un mercato con grandi opportunità di crescita”, ha dichiarato Swisscom in un comunicato.

Fonte foto: ANSA

Margherita Della Valle, Ceo di Vodafone

“Questo è il terzo e ultimo step di rimodellamento delle nostre operazioni europee. La vendita di Vodafone Italia a Swisscom crea un valore significativo per Vodafone“, afferma Margherita Della Valle, ceo di Vodafone Group.

Le conseguenze dell’accordo per utenti e lavoratori

La fusione, nota il Corriere della Sera, darà vita a un gruppo con circa 9000 dipendenti, ricavi per 7 miliardi e 33 milioni di clienti nel mobile.

Quanto alle conseguenze sui contratti degli utenti, come sottolinea Altroconsumo, le tariffe potrebbero cambiare in futuro: Fastweb potrebbe infatti modificare le condizioni dei vecchi contratti, osserva sempre Altroconsumo, ma per farlo dovrà prima inviare una comunicazione ad ogni cliente con un preavviso di minimo 30 giorni.

In questo lasso di tempo, il cliente potrà recedere il contratto senza penali e senza costi di disattivazione.

Sul fronte dei dipendenti di Vodafone Italia, come sottolineato in una nota dal segretario generale di Fistel Cisl Alessandro Faraoni, il sindacato si aspetta che da parte della nuova azienda ci sia “attenzione verso le lavoratrici ed i lavoratori di Vodafone e Fastweb poiché proprio le loro professionalità hanno rappresentato e rappresenteranno l’asset vincente della nuova società”.