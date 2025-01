Fantoccio di Elon Musk a piazzale Loreto, la foto sparisce dai social: procura pronta ad aprire un'inchiesta

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

La foto del fantoccio raffigurante Elon Musk collocato a Milano in piazzale Loreto è scomparsa dai social. O meglio, è sparita dalla bacheca della delegazione milanese del collettivo studentesco Cambiare Rotta che aveva rivendicato l’iniziativa. Adesso la vicenda è in mano alle autorità, con la Procura della città meneghina che attende il lavoro della Digos per rintracciare i responsabili materiali del gesto.

Il post su Elon Musk

Martedì 21 gennaio la foto del fantoccio di Elon Musk è stata pubblicata sui canali social del collettivo studentesco Cambiare Rotta per rivendicare il gesto.

Il post è scomparso dalla bacheca, ma solamente da quella della divisione di Milano. Sulla pagina nazionale, che si chiama “Cambiare Rotta – Organizzazione Giovanile Comunista” l’immagine è ancora online.

Resiste anche il messaggio lasciato in calce dagli autori, che scrivono: “C’è sempre posto a piazzale Loreto, Elon”. Tra i commenti esplode la rabbia: “Me**osi comunisti, per voi ci sono i lager“, qualcun altro considera “ripugnante” l’iniziativa e indica gli autori come “livorosi scherani squadristi”.

Non è dato sapere se l’eliminazione del post dalla pagina della divisione di Milano sia dovuta a una scelta degli amministratori o alle ripetute segnalazioni da parte del pubblico.

L’indagine

Come riporta SkyTg24 e come confermato da Open, la Digos di Milano è al lavoro per fare luce sull’iniziativa del collettivo. Gli investigatori stanno passando al setaccio le immagini catturate dalle videocamere di sorveglianza per risalire ai responsabili materiali dell’installazione.

La Procura, una volta ricevuta la relazione della Digos, potrebbe aprire un’inchiesta e stabilire un’ipotesi di reato. Per il momento gli amministratori delle pagine social non hanno rilasciato altre dichiarazioni.

Il caso del fantoccio a piazzale Loreto

La vicenda è esplosa da quando il collettivo ha pubblicato la foto sui social. Il riferimento è evidente: dopo il gesto di Elon Musk durante la festa organizzata per gli elettori di Donald Trump dopo l’insediamento, il patron di Tesla è stato paragonato a Benito Mussolini e per questo, con il fantoccio, sono stati rievocati i fatti di piazzale Loreto.

Mentre il dibattito sulla presunta matrice nazista del saluto di Musk è ancora aperto, gli effetti dell’episodio si fanno sentire tra smentite e letture di vario tipo.