Faenza sommersa dopo l'esondazione dei fiumi Marzeno e Lamone: il video del centro della città sott'acqua

Una laurea in Giurisprudenza con una tesi su “Mafia Capitale”, anticamera della passione per il giornalismo. Le prime esperienze nella cronaca locale pugliese con videocamera e microfono nello zaino. Poi il Master in Giornalismo di Torino e adesso l’ossessione per l’approfondimento e per i podcast

La città di Faenza è sommersa dall’acqua. L’esondazione dei fiumi Marzeno e Lamone ha messo in ginocchio la città, colpita dall’ondata di maltempo che da ieri, 16 maggio, si è abbattuta sull’intera Emilia-Romagna mettendo in ginocchio il Ravennate. A Faenza l’acqua ha ricoperto le vie del centro abitato. Resta massima l’allerta per le precipitazioni che dovrebbero diminuire solo a partire dal pomeriggio. A Faenza, già dalla serata di ieri, il sindaco ha aperto una struttura per ospitare i cittadini sfollati. Gravi disagi si registrano anche per la viabilità.

L’acqua invade il centro abitato di Faenza

Da ieri il maltempo non sta dando tregua all’Emilia-Romagna. Le piogge insistenti hanno causato allagamenti in diverse città con allerte che continuano a susseguirsi e raccomandazioni di prudenza rivolte alla popolazione.

Nella serata del 16 maggio, sono esondati i fiumi Marzeno e Lamone a Faenza. L’acqua ha superato gli argini allagando l’intero centro cittadino.

Fonte foto: ANSA Le strade di Faenza invase dall’acqua dopo l’esondazione dei fiumi Marzeno e Lamone

Intere vie del centro abitato di Faenza sono state travolte dall’acqua. Le auto parcheggiate per strada segnano il livello raggiunto dopo l’esondazione dei fiumi.

Il sindaco mette a disposizione una struttura per chi lascia casa

Già nella serata del 16 maggio, le zone più colpite dei Faenza sono state quelle comprese tra via Cimatti e via De Gasperi. Sott’acqua anche la zona di corso Europa e le strade nei dintorni.

L’allagamento ha interessato, inoltre, le zone che comprendono via Renaccio, via Lapi e via Carboni. Il sindaco di Faenza ha subito invitato alla prudenza chiedendo ai cittadini di ripararsi ai piani alti.

Il primo cittadino Massimo Isola, inoltre, ha aperto Palazzo del Podestà in piazza del Popolo. Sul suo profilo Facebook ha sollecitato «chi sta lasciando le proprie abitazioni nel centro storico» di recarsi nella struttura.

La viabilità messa a dura prova

Le precipitazioni in corso da ieri stanno causando anche notevoli disagi per la viabilità. Le piogge insistenti, infatti, hanno portato all’allagamento anche dell’area di servizio autostradale Santerno ovest, tra Faenza e Imola.

Da questa mattina, inoltre, Autostrade per l’Italia ha comunicato la riduzione delle corsie su cui è possibile viaggiare lungo l’A14. L’acqua, infatti, ha raggiunto il livello stradale.

La Protezione civile non esclude la chiusura dell’A14 in alcuni tratti più colpiti dal maltempo. La temporanea chiusura al traffico sarebbe utili per agevolare le operazioni di soccorso.