Rischio chiusura dell'autostrada A14 allagata per il maltempo in Emilia Romagna: si viaggia con corsie ridotte

Corsie allagate lungo l’autostrada A14. Le piogge incessanti della notte in Emilia Romagna hanno provocato allagamenti delle corsie. Il maltempo non dà tregua al centro Italia dove Autostrade per l’Italia ha fortemente sconsigliato il transito in autostrada non escludendo la possibilità di chiusure temporanee. In diversi tratti dell’A14, infatti, l’acqua ha raggiunto il piano viabile. Così, per consentire il passaggio dei mezzi di soccorso si è reso necessario ridurre il transito lungo alcune corsie.

Possibile chiusura del traffico sull’A14

Il consiglio resta quello di evitare di mettersi in macchina e di percorrere l’autostrada. Non si tratta solo di preservare la sicurezza individuale, ma anche quella collettiva.

Autostrade per l’Italia, infatti, ha fatto sapere che al fine di preservare la circolazione lungo i tratti interessati e consentire il passaggio dei mezzi di soccorso, in corrispondenza di alcuni attraversamenti di corsi d’acqua è stato necessario ridurre il numero di corsie transitabili.

Fonte foto: ANSA Una panoramica su Cesena, dopo l’esondazione del fiume Savio

È per questo motivo che, al momento, si viaggia a corsie ridotte. Gli allagamenti, tuttavia, potrebbero condurre a chiudere temporaneamente il traffico lungo alcuni tratti della A14, tra Castel San Pietro e Cattolica.

Autostrade per l’Italia, infatti, suggerisce prudenza. Il consiglio è quello di evitare il tratto romagnolo dell’autostrada e di utilizzare preferibilmente l’A1 e la A2/A25.

L’allerta della Protezione civile per nuove piogge in giornata

La viabilità è fortemente compromessa in queste ore. Resta ancora chiuso, infatti, il casello di Pesaro dell’autostrada A14 in direzione nord, sia in entrata che in uscita, a causa di un sottopasso allagato dopo l’esondazione del torrente Genica.

È libero, invece, il casello in direzione sud. A Pesaro, in ogni caso, si attendono nuove precipitazioni durante la giornata che potrebbero portare all’adozione di nuovi provvedimenti.

Il vice capo Dipartimento della Protezione Civile, Titti Postiglione ha fatto sapere a ‘Rai News’ che la viabilità «è complessa» e che «gli spostamenti sono difficili se non con mezzi attrezzati».

Il consiglio è quello di ascoltare le raccomandazioni che vengono fornite ai cittadini anche per non mettere a rischio le operazioni di soccorso.

«Dobbiamo aspettare le prime ore del pomeriggio per avere dei miglioramenti», ha aggiunto Postiglione precisando che le piogge lasceranno prima le Marche e poi l’Emilia Romagna.

Quattro persone disperse e due morti a Forlì-Cesena

Le precipitazioni proseguono e resta massima l’allerta in diversi Comuni. Il Comune di Bologna, ad esempio, ha fatto sapere che la «viabilità è compromessa in molte zone della città metropolitana». Pertanto, si invita la popolazione a «effettuare solo spostamenti realmente urgenti».

Anche la provincia di Forlì-Cesena continua fare i conti con il maltempo. Si registrano quattro persone disperse e due vittime: a Forlì un uomo è morto annegato nella sua abitazione mentre a Cesena un 70enne ha perso la vita nella notte.

«Abbiamo circa duecento evacuati che stiamo ospitando nelle nostre strutture», ha detto il sindaco di Forlì: «Arrivano bagnati e senza niente, in condizioni disagiate e ce ne aspettiamo tante altri perché ora speriamo di portare fuori dall’incubo tutti i cittadini», ha aggiunto.