Fabrizio Moro sbotta da Massimo Giletti in diretta: "Perché parlate di spaccio? C'è più droga in Parlamento"

Durante la prima puntata del nuovo programma di Massimo Giletti, “Lo stato delle cose”, andata in onda lunedì 30 settembre, è scoppiato un acceso dibattito con Fabrizio Moro. Il tema al centro? Lo spaccio di droga nelle aree periferiche delle grandi città. Il cantante, direttamente dal quartiere di San Basilio, si è opposto all’equazione periferia uguale spaccio, tirando in ballo una delle zone più ricche della città (i Parioli), ma anche il Parlamento.

Lo scambio acceso tra Fabrizio Moro e Massimo Giletti

Il cantautore romano, intervenuto in collegamento da San Basilio, ha manifestato la propria insofferenza verso il modo in cui veniva trattato il tema della droga nel quartiere.

Giletti aveva introdotto l’argomento dello spaccio di stupefacenti, ma Moro ha subito interrotto, dicendo: “Perché parlate di spaccio? C’è più droga in Parlamento”.

L’affermazione provocatoria di Moro ha creato un momento di tensione in diretta.

Giletti ha cercato di riportare la discussione su toni più moderati, ma l’artista ha continuato a sottolineare come l’attenzione mediatica spesso contribuisca a stigmatizzare determinati quartieri senza analizzare a fondo i problemi reali.

Le prese di posizione del cantautore romano

La dichiarazione di Moro, per quanto forte, ha messo in luce il disagio di chi vive in aree considerate “difficili” e il desiderio di cambiare la narrazione mediatica.

Il cantautore, del resto, da sempre ha espresso opinioni forti sul disagio che si vive in alcune aree di Roma.

Il confronto ha evidenziato una netta divergenza di opinioni: mentre Giletti insisteva nel voler affrontare la questione droga in un’ottica di denuncia e sensibilizzazione, Moro ha ribattuto sottolineando la necessità di focalizzarsi su aspetti più positivi, come la cultura e l’arte, che rappresentano un riscatto per i giovani del quartiere.

Nessun chiarimento

Lo scambio acceso tra Moro e il giornalista ha attirato l’attenzione del pubblico, diventando uno dei momenti più discussi della puntata sui social.

Durante la trasmissione condotta da Giletti, recentemente tornato in Rai, Moro chiesto che la musica e la cultura ricevano maggiore spazio in trasmissioni simili, per offrire un’immagine più completa della realtà di quartieri come San Basilio.