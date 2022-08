Fa inversione a U con il suo suv sulla A1 per seguire il navigatore: patente ritirata e maxi multa

Giornalista professionista, scrivo di cronaca, politica ed economia: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

Follia in autostrada. Un suv bianco sulla A1 all’altezza di Fiano Romano, in direzione Roma, ha messo in pericolo la sua vita e quella dei conducenti di altre auto e tir, costretti a frenare all’improvviso, effettuando una inversione a U su suggerimento del navigatore (stando alla sua versione). L’uomo, un automobilista straniero, è stato fermato: patente ritirata e maxi multa. Ma i guai, per lui, non sarebbero finiti qui.

La folle inversione a U sulla A1

Un gesto sconsiderato quello di un automobilista straniero, sulla A1, alla guida di un suv bianco.

Sull’autostrada all’altezza di Fiano Romano, in direzione Roma, ha messo a rischio auto e i tir in arrivo, costretti improvvisamente a frenare.

Fonte foto: Virgilio Notizie Il luogo dell’inversione sulla A1 all’altezza di Fiano Romano, direzione Roma

La manovra folle non è sfuggita alle telecamere: il conducente del suv è stato quindi fermato dalle pattuglie della polizia stradale della Sottosezione di Roma nord e della Sezione di Viterbo, precedentemente allertate.

La giustificazione del conducente

Il conducente si è giustificato affermando che, dopo aver sbagliato direzione, il navigatore di bordo gli avrebbe indicato di effettuare quanto prima l’inversione a U, cosa che lui ha fatto.

All’uomo è stata ritirata la patente ed è stata comminata una multa fino a 8 mila euro.

Il suv, invece, ha subìto un fermo di 3 mesi.

Cosa rischia il conducente a livello penale

Ma i guai per il conducente non sono finiti qui.

Gli agenti, infatti, sono al lavoro su due dossier.

Uno per la Procura di Rieti, riguardante i profili penali della sua condotta.

L’altro, invece, per le autorità del suo Paese, affinché la patente non gli venga più rilasciata.

Paolo Maria Pomponio, direttore del Servizio Polizia Stradale presso la Direzione Centrale delle Specialità della Polizia di Stato, ha dichiarato – ripreso dall’Ansa – che “di fronte a quelle immagini non ci sono parole per esprimere lo sdegno di quanti, a causa di condotte così assurde, stanno ancora piangendo la perdita di una persona cara“.

“Ho assicurato all’Inviato Speciale Onu per la sicurezza stradale Jean Todt, nel corso di un recente incontro – ha aggiunto – che la Polizia di Stato farà di tutto per divulgare il valore universale della sicurezza stradale. Anche togliendo la possibilità di guidare a quelli che, con le loro condotte scellerate, continuano a mettere a serio rischio la vita di ignari automobilisti. Perché guidare non è uno scherzo, ma una cosa molto seria“.

Nelle scorse settimane, sempre sulla A1 ma all’altezza di Lodi, un uomo si era fermato per lanciare sassi sulle auto in corsa.