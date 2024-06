Exit poll elezioni europee e amministrative 2024 in Italia: prime proiezioni e risultati dell'election day

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

A partire dalle 23 di domenica 9 giugno sono disponibili i primi possibili risultati delle elezioni europee, regionali e comunali in Italia attraverso lo strumento degli exit poll, i sondaggi effettuati mediante interviste agli elettori all’uscita dai seggi. L’Italia elegge 76 membri del Parlamento europeo, ma al voto vanno anche 3.698 Comuni e la Regione Piemonte.

I dati dell’affluenza nelle elezioni 2024 in Italia

Alle 12, l’affluenza alle Europee era del 25,14%, alle 19 del 40,8%. Per le Regionali del Piemonte, era al 29,2% alle 12 e al 47,5% alle 19.

Per le Comunali, era del 34,4% alle 12 e del 53,6% alle 19. Alle 23 di ieri aveva votato il 14,64% degli aventi diritto. In caso di ballottaggio per le Comunali, la tornata si terrà il 23 e 24 giugno.

Gli exit poll negli altri Paesi europei: il trionfo della destra

Gli exit poll dai Paesi Ue indicano un vantaggio dell’alleanza Laburisti-Verdi sull’estrema destra nei Paesi Bassi, mentre in Austria il partito di estrema destra Fpo risulta primo.

In Germania, la CDU è in vantaggio, mentre in Francia il partito di Le Pen vince e Macron crolla, con l’indicazione di nuove elezioni.

Gli exit poll in Italia: primi risultati e possibili vincitori delle europee

Ecco i primi instant poll delle ore 23.01, elaborati da SWG, per quanto riguarda le elezioni europee:

Fratelli d’Italia: 27-31%

Partito Democratico: 21,5-25,5%

Movimento 5 Stelle: 10-14%

Lega: 7,5-9,5%

Forza Italia – Noi Moderati: 7,5-9,5%

Alleanza Verdi e Sinistra: 4-6%

Stati uniti d’Europa: 3,5-5,5%

Fratelli d’Italia si conferma primo partito anche alle Europee, con il PD in seconda posizione. Testa a testa nel centrodestra fra Lega e Forza Italia, per il posto di seconda forza nella coalizione. Il Movimento 5 Stelle è il terzo partito in assoluto secondo i risultati degli exit poll.

Gli exit poll in Italia: primi risultati delle amministrative

Per le regionali in Piemonte ecco i primi instant poll:

Alberto Cirio (centrodestra): 50,5-54,5%

Giovanna Pentenero (centrosinistra): 36.40%

Sarah Di Sabato (M5S): 5,5-9,5%

Per le comunali a Firenze i risultati degli instant poll vedono:

Sara Funaro (centrosinistra): 40-44%

Eike Schmidt (centrodestra): 32,5-36,6%

Stefania Saccardi (Italia Viva): 8,5.12,5%

Le elezioni per il comune di Bari, ecco i primi instant poll:

Vito Leccese (centrosinistra): 43,5-47,5%

Fabio Romito (centrodestra): 30,5-34,5%

Michele Laforgia (M5S): 19-23%

Gli exit poll delle 23.30 per le elezioni europee: i dati del secondo instant SWG

Fratelli d’Italia: 26-30%

Partito Democratico: 21,5-25,5%

Movimento 5 Stelle: 10-14%

Lega: 8,5-10,5%

Forza Italia – Noi Moderati: 8,5-10,5%

Alleanza Verdi e Sinistra: 4,5-6,6%

Stati Uniti d’Europa: 3-5%

Azione: 3-5%

I dati delle 23,30 rappresentano il 100% del campione, e sostanzialmente confermano i dati delle 23. Leggera crescita per Lega e Forza Italia, mentre guadagna posizioni Azione, che tallona Stati Uniti d’Europa.

Secondi exit poll per le regionali in Piemonte e nei Comuni principali: i dati

I secondi instant poll SWG delle 23,30 riportano i seguenti dati per le regionali in Piemonte:

Alberto Cirio (centrodestra): 50,5-54,5%

Giovanna Pentenero (centrosinistra): 36.40%

Sarah Di Sabato (M5S): 5,5-9,5%

Altri candidati: 1-3%

Per le comunali a Firenze i risultati degli instant poll vedono:

Sara Funaro (centrosinistra): 40,5-44,5%

Eike Schmidt (centrodestra): 32,5-36,5%

Stefania Saccardi (Italia Viva): 8-12%

Altri: 11-15%

Le elezioni per il comune di Bari, ecco i primi instant poll:

Vito Leccese (centrosinistra): 44-48%

Fabio Romito (centrodestra): 30-34%

Michele Laforgia (M5S): 19-23%

Altri: 0-2%

Gli exit poll negli altri comuni principali

Secondo le rilevazioni riportate da Ansa, a Bergamo è in vantaggio il centrosinistra con Elena Carnevali (53-57%), segue il centrodestra con Andrea Pezzotta (39-43%). Massimo Zedda (centrodestra) è in vantaggio netto a Cagliari con la forchetta 59-63%, seguito da Alessandra Zedda (31-35%).

A Caltanissetta guida gli exit poll Walter Tesauro (centrodestra, 37-41%) seguito a breve distanza da Annalisa Petitto (centrosinistra, 30-34%) e Roberto Gambino (M5S, 21-25%). A Campobasso è in vantaggio il centrodestra con Aldo De Benedittis (49-53%), mentre Marialuisa Forte, centrosinistra, è al 31-35%. Perugia vede un testa a testa fra Vittoria Ferdinandi (centrosinistra, 49-53%) e Margherita Scoccia (centrodestra, 44-48%)

A Pescara in vantaggio Carlo Masci (centrodestra, 47,5-51,5%) su Carlo Costantini (centrosinistra, 34-38%). Potenza premia il centrodestra con Francesco Fanelli (47,5-51,5%) mentre il centrosinistra è dietro con Vincenzo Telesca (21-25%).

Prime proiezioni delle elezioni europee 2024

Ecco le prime proiezioni ufficiali delle elezioni europee 2024 con copertura del campione del 16% (errore statistico +/- 0,8%)