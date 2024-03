Ex maggiordomo di Pier Silvio Berlusconi lo accusa di straordinari non pagati insieme alla moglie cameriera

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Pier Silvio Berlusconi finisce in tribunale. L’ex maggiordomo del castello di Paraggi, dove l’amministratore delegato di Mediaset vive con la sua famiglia, ha fatto causa al suo ex datore di lavoro, accusandolo insieme alla moglie cameriera di straordinari non pagati duranti il periodo del lockdown per l’emergenza Covid.

Lucio Camba ha lavorato come maggiordomo a villa Bonomi Bolchini, il castello di Paraggi a Santa Margherita Ligure (Genova) dove la famiglia di Pier Silvio Berlusconi ha vissuto per tanti anni in affitto.

Il domestico, che non lavora più per la famiglia Berlusconi, ha ora fatto causa al suo ex datore di lavoro.

Fonte foto: ANSA Il castello di Paraggi a Santa Margherita Ligure

Come riporta La Stampa, la prima udienza della causa civile si è tenuta martedì 19 marzo al tribunale di Genova: un passaggio interlocutorio, visto che il giudice ha rinviato esortando le parti a trovare un accordo.

Accordo che finora non è arrivato: alla causa si è arrivati dopo che è andato a vuoto il tentativo di mediazione tra le due parti, obbligatorio per legge.

L’accusa di straordinari non pagati

Al centro della causa intentata da Camba assieme alla moglie cameriera c’è il lavoro svolto durante il lockdown, in piena pandemia Covid, quando tutta Italia non poteva uscire di casa.

Il maggiordomo sostiene che gli siano state chieste prestazioni straordinarie data la particolarità del periodo, alle quali però non sarebbero stati corrisposti pagamenti adeguati.

Camba chiede il pagamento degli straordinari che a suo dire sono stati svolti per accudire la famiglia di Pier Silvio Berlusconi, che comprende i due figli.

La nuova casa di Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin

Nel frattempo Pier Silvio Berlusconi e la compagna Silvia Toffanin stanno per cambiare casa. Dal castello di Paraggi si traferiranno a villa San Sebastiano, nella vicina Portofino.

Una lussuosa villa da 1300 metri quadrati, acquistata da Berlusconi nel 2022 per 20 milioni di euro.