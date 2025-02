Ex infermiera Fausta Bonino condannata all'ergastolo per aver ucciso 4 pazienti a Piombino: "Sono innocente"

Forse ti può interessare

Infermiera accusata di omicidio in una Rsa di Modena, avrebbe ucciso una paziente iniettandole aria in vena

Un'infermiera è indagata per omicidio. In una Rsa di Modena, dove lavora, avrebbe ucciso una paziente affetta da Sla, iniettandole dell'aria in vena