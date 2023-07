Evacuazione d'emergenza dopo l'incendio a Oliveri ordinata dal sindaco: appello per aiutare disabili e fragili

Temperature record, caldo infernale, incendi devastanti, scenari apocalittici: la Sicilia brucia senza sosta da ore. Diverse le zone colpite, ingenti i danni, tante le persone in pericolo. Un paese in provincia di Messina è addirittura stato interamente evacuato. Trattasi di Oliveri, comune di poco più di 2 mila cittadini.

La disposizione del sindaco Francesco Iarrera

“Si prega di evacuare con urgenza tutto il paese e di recarsi al campo sportivo”. Questa la disposizione del primo cittadino, Francesco Iarrera, dopo i numerosi incendi che da ore rendono pericolosa la permanenza delle persone nel centro tirrenico.

Prevista l’assistenza sanitaria per anziani e persone affette da patologie. In caso di necessità si può contattare il numero +39 328 5515523.

L’appello: “Servono mezzi e ambulanze”

Alla disposizione di evacuazione è seguito l’appello dell’amministrazione comunale: “Abbiamo bisogno di mezzi che possano trasportare disabili e persone fragili quali ambulanze e mezzi di soccorso. Chiunque possa aiutarci contatti il +39 328 5515523″.

Le richieste d’aiuto dei cittadini e le proteste

La situazione in alcune zone siciliane è disperata. Le emergenze di queste ore sono talmente tante che il personale dei soccorsi non basta. Così sui social, da parte dei cittadini, si moltiplicano di ora in ora non solo le richieste di aiuto ma anche le proteste. “Siamo stati lasciati soli”, scrive un utente riprendendo un vasto incendio nel palermitano. “Nessuno ci aiuta, siamo barricati in casa con finestre e porte sbarrate per non far entrare il fumo”, l’allarme di un’altra famiglia. Tanti messaggi simili stanno inondando le piattaforme web in queste ore.

Ministro Piantedosi: “Raddoppiati i turni del personale”

“Ringrazio tutto il personale dei vigili del fuoco impegnato senza sosta in centinaia di interventi per fronteggiare la grave emergenza legata al maltempo nelle regioni del Nord e agli incendi nel Sud Italia“. Lo ha dichiarato il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, dopo la riunione presso il centro nazionale operativo con i vertici del dipartimento e i direttori regionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

“Stiamo monitorando – ha aggiunto Piantedosi – l’evolversi della situazione. Abbiamo già inviato unità mobili di rinforzo e raddoppiati i turni del personale . Siamo pronti a disporre altre iniziative per rafforzare nelle regioni più colpite il dispositivo operativo attivato per fronteggiare questa grave situazione”. Il ministro ha manifestato la sua vicinanza a tutte le comunità coinvolte.