Evacuato il parco acquatico Hydromania a Roma per l'incendio in via della Pisana: sfollate anche alcune case

Un’altra giornata drammatica a Roma ha visto l’evacuazione del parco acquatico Hydromania a causa di incendi divampati in diverse aree della città. Quattro roghi hanno colpito varie zone della città, minacciando abitazioni e strutture. L’evacuazione del parco è stata decisa per precauzione a causa del fumo denso che rendeva l’aria irrespirabile. I vigili del fuoco, insieme a polizia e vigili urbani, hanno isolato le aree per garantire la sicurezza e hanno impiegato anche mezzi aerei per domare le fiamme.

Incendi a Roma, evacuato il parco Hydromania

Domenica 11 agosto Roma ha vissuto l’ennesima giornata critica dal punto di vista degli incendi in questa difficile estate 2024. Quattro roghi hanno devastato aree di sterpaglie e boschi tra Casal Lumbroso-Aurelio, Pisana, Magliana e Trigoria.

In particolare, un incendio ha minacciato il parco acquatico Hydromania, affollato come ogni domenica, come era già accaduto in un grave rogo di metà luglio.

L’incendio ha riguardato l’area in via della Pisana, interessando anche i quartieri limitrofi a Roma

Qui il fumo ha reso l’ambiente irrespirabile in poco tempo, costringendo i vigili del fuoco a ordinare l’evacuazione del parco per precauzione, data la vicinanza delle fiamme. Polizia e vigili urbani sono intervenuti per supportare le operazioni di soccorso e mantenere l’area isolata, ma fortunatamente non si segnalano né feriti né intossicati.

I quattro incendi in contemporanea a Roma

Un’ampia colonna di fumo avvolgeva vasti settori della città, con uno dei peggiori incendi che ha avuto origine alle 11 di domenica nella zona di Pisana.

Le fiamme si sono diffuse rapidamente verso le aree di Aurelio e Massimina, affrontate dalle squadre dei vigili del fuoco che hanno richiesto l’intervento di due elicotteri per spegnere il rogo. I soccorritori hanno effettuato numerosi lanci di acqua e agenti estinguenti per contenere l’incendio su un ampio fronte.

In via Rifredi, alcune case sono state evacuate e il 118 ha allestito un centro di assistenza per coloro che hanno mostrato segni di intossicazione da fumo. Gli operatori hanno anche messo in salvo i responsabili di un’azienda agricola minacciata dalle fiamme.

Possibile innesco del rogo da un’auto

Nella zona di Trigoria si sono verificati ulteriori incendi, costringendo gli abitanti di alcuni edifici a lasciare le loro abitazioni e a rifugiarsi in strada, poiché le fiamme si avvicinavano pericolosamente alle loro case. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze di polizia, ma fortunatamente non ci sono stati feriti.

L’alta colonna di fumo era visibile persino dall’aeroporto di Fiumicino. Le operazioni di spegnimento si sono estese fino al tardo pomeriggio, con il rogo alimentato dalla vegetazione secca e dal vento caldo.

I pompieri hanno rinvenuto un’auto parcheggiata completamente distrutta dal fuoco, e si sospetta che possa essere stato l’innesco dell’incendio devastante.