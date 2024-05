Treni cancellati sulla linea Roma-Aeroporto Fiumicino per un guasto: coinvolti anche i Leonardo Express

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Forti rallentamenti e treni cancellati sulla linea FL1 Roma-Fiumicino Aeroporto per un guasto all’infrastruttura ferroviaria nella mattinata di martedì 28 maggio. Coinvolti anche i treni Leonardo Express. I lavori di ripristino, stando a quanto comunicato da Rfi (Rete Ferroviaria Italiana), comporteranno una sensibile riduzione dell’offerta per tutta la giornata.

Disagi sulla linea Roma-Fiumicino Aeroporto

La linea che passa anche per Parco Leonardo è molto frequentata da pendolari, oltre che dai turisti diretti all’aeroporto di Roma Fiumicino.

Il rischio è che si scateni il caos alla stazione Termini, dove i convogli partono per l’aeroporto. In alternativa ai treni, ha riferito il ‘Corriere della Sera’, ci sono i bus diretti all’aeroporto, a pochi metri dalla stazione dalla parte di via Giolitti.

Anche i treni Leonardo Express hanno risentito dei disagi causati dal guasto rilevato sulla linea Roma-Aeroporto di Fiumicino nella mattinata di martedì 28 maggio.

Cos’è il servizio Leonardo Express per l’Aeroporto di Fiumicino

Leonardo express è il servizio non-stop che collega la stazione di Roma Termini all’Aeroporto di Roma Fiumicino in 32 minuti. Il servizio è operativo ogni 15 minuti: da Roma Termini, dalle ore 4.50 alle ore 23.05 e da Fiumicino Aeroporto dalle ore 05.38 alle ore 23.53.

L’aggiornamento di Rfi sul guasto

Già alle 6 del mattino di martedì 28 maggio, Rfi ha comunicato sul proprio sito internet che la circolazione ferroviaria era rallentata per un “inconveniente tecnico” sulla linea nei pressi di Fiumicino.

Nelle ore successive la stessa Rfi ha poi fornito diversi aggiornamenti sul guasto. Quello delle ore 12 recita: “Sulla linea Orte – Fiumicino Aeroporto la circolazione ferroviaria permane rallentata per un inconveniente tecnico sulla linea in prossimità di Fiumicino. Effetti sulla mobilità: i treni subiranno limitazioni di percorso e cancellazioni”.

Nella nota diffusa da Rfi in seguito all’inconveniente tecnico rilevato sulla linea ferroviaria si precisa, inoltre, che è “in corso l’intervento dei tecnici di RFI” e che “seguiranno aggiornamenti”.

