Evacuato hotel Barberini in via Rasella a Roma, 5 intossicati per esalazioni tossiche dovute al cloro

Nella mattinata di martedì 23 aprile è stata avviata, intorno alle 9:40, l’evacuazione dell’Hotel Barberini, che sorge in via Rasella, a Roma.

Gli agenti del I Gruppo Centro Storico della polizia locale di Roma Capitale sono impegnati con l’evacuazione dell’albergo per esalazioni tossiche: al momento sono 5 le persone intossicate che hanno necessitato delle cure mediche del caso.

Roma, evacuazione in via Rasella dell’hotel Barberini

Sul posto anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell’area. La polizia si sta occupando della viabilità della zona.

Fonte foto: ANSA

Chiusa via delle Quattro Fontane, da Piazza Barberini a via Rasella. E chiusa la stessa via Rasella, da via delle Quattro Fontane a Via del Boccaccio.

5 intossicati causati da esalazioni tossiche dovute al cloro

Sarebbero riconducibili al cloro che si trovava nel locale tecnico a servizio della Spa al piano inferiore dell’albergo le esalazioni che hanno provocato 5 intossicati, tutti dipendenti dell’hotel, i quali sono stati trasportati in ospedale. Una donna è ricoverata in codice rosso.

Inoltre i vigili del fuoco hanno reso noto che sono state fatte evacuare tutte le persone all’interno della struttura per permettere un più accurato controllo.

Gli incendi a Trigoria e in via Guido Figliolini

Solo una quindicina di giorni fa, c’è stato un altro caso di evacuazione nella Capitale.

Nel medesimo giorno, in via Guido Figliolini, in zona Don Bosco, e in via Mario Vinciguerra, a Trigoria, due palazzi hanno preso fuoco. Anche in questo frangente sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza i luoghi colpiti.

Un uomo è stato ricoverato, fortunatamente non in condizioni gravi.