Due incendi a Trigoria e a Roma in via Figliolini con 100 persone evacuate: "Scappati nel cuore della notte"

In poche ore, a Roma, due incendi hanno seminato il panico. Il primo è divampato lo scorso sabato sera in via Guido Figliolini, in zona Don Bosco; il secondo, sviluppatosi poco dopo, durante la notte, si è propagato in via Mario Vinciguerra, a Trigoria.

Roma, incendi a Trigoria e in via Figliolini

A causa delle fiamme sviluppatesi in un palazzo, un centinaio di persone sono state costrette a uscire dalle proprie abitazioni a Trigoria. La metà non ha potuto rientrare nelle case per l’inagibilità del palazzo.

“Abbiamo vissuto un incubo, c’era gente che urlava “brucia tutto”, siamo dovuti scappare nel cuore della notte”, hanno raccontato alcuni residenti, come riferito da Il messaggero.

L’incendio sembra che si sia scatenato per un corto circuito anche se le indagini sono ancora in corso. Intanto la palazzina è stata dichiarata inagibile e le persone hanno trovato riparo a casa di parenti o in dimore messe a disposizione dal Comune.

Poche ore prima, intorno alle ore 20, dell’incendio a Trigoria, le fiamme sono divampate in un condominio di via Figliolini. In questo caso i danni alla struttura sono stati meno ingenti con tutti i condomini che hanno potuto tornare nelle proprie abitazioni dopo l’intervento dei vigili del fuoco.