Ernesto Tafuri morto in casa nell'incendio in via Caposile a Roma in zona Prati: dentista trovato carbonizzato

Fiamme all’alba di venerdì 5 aprile in un appartamento in via Caposile, nel quartiere Prati, a Roma: nell’incendio è morto un uomo. Si tratterebbe di Ernesto Tafuri, noto dentista della zona.

Incendio in appartamento in via Caposile a Roma: cosa è successo

All’interno dell’appartamento andato a fuoco in via Caposile, al quarto piano della palazzina, è stato trovato morto carbonizzato un uomo. Come riportato dall’agenzia Ansa, si tratta di un 70enne.

Sul luogo dell’incendio sono arrivati i vigili del fuoco e la polizia.

L’incendio è scoppiato in un appartamento al quarto piano di una palazzina in via Caposile a Roma, nel quartiere Prati, all’alba di venerdì 5 aprile.

Maggiori dettagli sull’incendio in via Caposile a Roma

Il Corriere della Sera ha aggiunto ulteriori dettagli su quanto accaduto in via Caposile a Roma: i bigili del fuoco sono intervenuti sul posto con tre squadre e un’autoscala dopo che alcuni inquilini e anche i passanti avevano lanciato l’allarme al 112, avendo visto le fiamme uscire dalle finestre dell’appartamento.

Le fiamme sono divampate poco prima delle 6, per cause ancora da accertare.

I soccorritori sono saliti subito al quarto piano scoprendo purtroppo il cadavere carbonizzato dell’uomo, che non è riuscito a mettersi in salvo.

Nel palazzo non ci sono stati altri feriti mentre l’appartamento è stato dichiarato inagibile.

Morto il dentista Ernesto Tafuri

Secondo quanto riferito da Adnkronos, la vittima sarebbe Ernesto Tafuri, noto dentista della zona, visto che avrebbe il suo studio proprio nel quartiere Prati.