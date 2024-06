Eutanasia di coppia in Olanda per Jan ed Els, il racconto della decisione di marito e moglie di morire insieme

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

In Olanda, dove l’eutanasia e il suicidio assistito sono legali nei casi in cui la sofferenza fisica o psicologica è valutata priva di prospettive di miglioramenti dai medici, aumentano i casi di eutanasia di coppia. Gli ultimi a sceglierla sono stati Jan ed Els, 70 anni e quasi 50 di matrimonio, morti assieme a inizio giugno. La loro storia raccontata dalla BBC.

La storia di Jan ed Els

Jan ed Els avevano 70 anni e vivevano in Olanda, in una barca lungo i canali. Si era conosciuti ai tempi dell’asilo, per poi perdersi di vista e ritrovarsi quasi adulti, quando lui giocava nella nazionale giovanile di hockey e lei si preparava a diventare insegnante.

Si sono sposati, hanno messo al mondo un figlio. Lui allenatore sportivo, lei maestra elementare: una vita tranquilla e trascorsa in mezzo alla natura.

Nel 2003 la loro routine viene spezzata da un problema alla schiena di Jan, costretto a una pesante cura a base di antidolorifici e a lasciare il lavoro dopo un complesso intervento.

Fu in quel periodo che l’uomo si unì alla Nvve, l’organizzazione olandese per il diritto alla morte. Alla BBC raccontò che aveva già comunicato alla famiglia l’intenzione di non vivere troppo a lungo costretto dalle irreversibili limitazioni fisiche.

Fu poi Els ad ammalarsi e ad essere costretta a lasciare l’insegnamento fino a quando, nel 2002, arriva insindacabile la diagnosi di demenza. “Quando prendi troppe medicine vivi come uno zombie” aveva spiegato Jan, mentre Els non era più in grado di formulare frasi compiute.

I due hanno scelto di morire assieme, così come hanno vissuto. Si sono rivolti ai medici chiedendo la duo-eutanasia. Se ne sono andati il 3 giugno, dopo la somministrazione di un farmaco letale.

In Olanda aumenta l’eutanasia di coppia

Nel corso del 2023, sono state 9.068 i cittadini olandesi che hanno scelto di sottoporsi all’eutanasia, legale anche per i bambini incurabili.

Si tratta del 5% dei decessi totali. In 33 dei casi si è trattato di duo-eutanasia, il suicidio assistito di coppia, che ha coinvolto 66 persone lo scorso anno.

Mentre l’eutanasia è legale in Olanda dal 2022, i primi casi di suicidio assistito di coppia sono stati censiti nel 2020.

Quell’anno furono 13 le coppie a scegliere di morire assieme. Divennero 29, più del doppio, nel 2022, quando furono 58 le persone decedute per duo-eutanasia.

Lo scorso febbraio scelsero l’eutanasia di coppia anche Eugenie van Agt-Krelberg e il marito Dries van Agt, ex premier olandese fondatore dell’associazione The Rights Forum.

Nei casi di duo-eutanasia il team di medici e psichiatrici analizza i casi dei singoli individualmente e l’eutanasia di coppia viene concessa solo se entrambi i componenti rispettano i requisiti stabiliti dalla legge.