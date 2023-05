Eurovision Song Contest 2023, vince la Svezia. Premio anche per Marco Mengoni, la classifica finale

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Niente da da fare per Marco Mengoni. A trionfare alla finale dell’Eurovision Song Contest 2023 è stata Loreen, rappresentante della Svezia, con il brano Tattoo. Il vincitore di Sanremo con la sua Due vite si è classificato appena sotto il podio, al quarto posto. Il cantante italiano comunque non torna da Liverpool a mani vuote: a lui va il premio per la migliore composizione. Ecco come è andata la serata e la classifica finale.

Eurovision 2023, la finale

Data per favorita dai bookmakers, Loreen ha sbaragliato la concorrenza alla finale dell’Eurovision Song Contest 2023 che si è tenuta sabato 13 maggio alla Liverpool Arena.

26 gli artisti che si sono sfidati in una Liverpool colorata di giallo e blu: la città inglese è stata scelta per la finale per l’impossibilità di Kiev ad ospitare la manifestazione, dopo la vittoria lo scorso anno della Kalush Orchestra.

Fonte foto: ANSA Ad aprire la finale i vincitori dell’Eurovision 2022, la Kalush Orchestra

È stato proprio il gruppo ucraino campione in carica ad aprire lo show condotto da Alesha Dixon, Hannah Waddingham e Julija Sanina.

Tra i super ospiti della finale anche il secondo classificato del 2022, Sam Ryder, accompagnato sul palco da Roger Taylor, e Mahmood, che ha cantato Imagine di John Lennon accompagnato dalla Bbc Philarmonic Orchestra.

Vince la Svezia con Loreen

Dopo una ricca serata di musica, condita da tanti messaggi di pace, amore e uguaglianza, ha trionfato la Svezia con Loreen, che ha cantato la sua Tattoo. La popstar svedese ha conquistato 583 punti, sbaragliando la concorrenza.

Fonte foto: ANSA I conduttori della serata finale

Sul secondo gradino del podio la Finlandia con Kaarija e il suo brano Cha cha cha, al terzo posto Israele con Unicorn di Noa Kirel. I voti delle giurie di qualità hanno premiato Svezia, Israele e Italia, rispettivamente con 340, 177 e 176 punti.

Chi è Loreen

Loreen è la prima cantante a vincere due volte l’Eurovision Song Contest. Aveva già conquistato il primo posto in rappresentanza del suo Paese, la Svezia, nel 2012 con il brano “Euphoria”.

Nome d’arte di Lorine Zineb Nora Talhaoui, Loreen è nata a Stoccolma nel 1983 da una famiglia di origine marocchina. Ha iniziato la sua carriera musicale partecipando al talent show “Idol 2004”.

Fonte foto: ANSA Marco Mengoni durante la sua esibizione a Liverpool

Quarto posto per Marco Mengoni

Quarto posto per Marco Mengoni, rappresentante dell’Italia, che con la sua Due vite ha ottenuto 350 punti. Nonostante il podio sfiorato, il cantante catanese non torna da Liverpool a mani vuote.

Mengoni ha infatti vinto il premio per la miglior composizione all’Eurovision 2023 per il testo del brano che l’ha portato al trionfo dell’ultimo Festival di Sanremo.

La classifica finale dell’Eurovision 2023

Ecco la classifica finale dell’Eurovision Song Contest 2023:

Svezia 583 punti – Loreen, Tattoo Finlandia 526 – Kaarija, Cha cha cha Israele 362 – Noa Kirel, Unicorn Italia 350 – Marco Mengoni, Due Vite Norvegia 268 – Alessandra, Queen of kings Ucraina 243 – Tvorchi, Heart of steel Belgio 182 – Gustaph, Because of you Estonia 168 – Alika, Bridges Australia 151 – Voyager, Promise Repubblica Ceca 129 – Vesna, My sister’s crown Lituania 127 – Monika Linkyt?, Stay Cipro 126 – Andrew Lambrou, Break a broken heart Croazia 123 – Let 3, Mama sc! Armenia 122 – Brunette, Future lover Austria 120 – Teya & Salena Who The Hell Is Edgar? Francia 104 – La Zarra, Évidemment Spagna 100 – Blanca Paloma, Eaea Moldavia 96 – Pasha Parfeni, Soarele si luna Polonia 93 – Blanka, Solo Svizzera 92 – Remo Forrer, Watergun Slovenia 78 – Joker Out, Carpe diem Albania 76 – Albina & Familja Kelmendi, Duje Portogallo 59 – Mimicat, Ai coração Serbia 30 – Luke Black, Samo mi se spava Regno Unito 24 – Mae Muller, I wrote a song Germania 18 – Lord of the Lost, Blood & glitter