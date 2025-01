Eurodeputato Anders Vistisen insulta Donald Trump al Parlamento europeo: "Vaff******, non è in vendita"

Donald Trump insultato al Parlamento europeo dall’eurodeputato danese Anders Vistisen, membro del gruppo dei Patrioti per l’Europa. Il video in cui Vistisen manda letteralmente a quel paese il presidente degli Stati Uniti d’America con un sonoro “vaff…” è diventato virale in un amen sui social. L’eurodeputato ha tuonato contro Trump dopo che il tycoon, a più riprese, ha dichiarato di voler mettere le mani sulla Groenlandia.

Groenlandia, l’insulto di Anders Vistisen indirizzato a Donald Trump

“Presidente Trump, ascolti molto attentamente: la Groenlandia fa parte del regno della Danimarca da 800 anni, è una parte integrante del nostro Paese e non è in vendita. Lo dirò chiaramente in un linguaggio a lei comprensibile: Signor Trump, vaff…”. Così Vistisen in aula a Strasburgo durante un intervento al Parlamento Europeo.

L’eurodeputato danese è membro del gruppo dei Patrioti per l’Europa, la formazione sovranista guidata dal Rassemblement National di Marine Le Pen e di cui fa parte anche la Lega.

Fonte foto: ANSA Il presidente americano Donald Trump

Trump e le mire sulla Groenlandia

Da settimane Trump va dicendo che uno dei punti chiave del suo programma sarà quello di appropriarsi della Groenlandia, la gigantesca isola che gode di molta autonomia, ma che comunque fa parte del territorio della Danimarca.

Il tycoon ha sostenuto che il controllo della Groenlandia è “un’assoluta necessità” per la sicurezza degli Stati Uniti che hanno già sull’isola una importante base militare.

Trump si è detto anche pronto a usare la forza per arrivare all’obbiettivo, oltre a minacciare la Danimarca di nuovi dazi.

La regione è stata una colonia danese per centinaia di anni. Dal 1953 ha proprie istituzioni governative e dal 2009 ha parecchi margini di autonomia per quel che riguarda la politica interna.

Perché Trump vuole mettere le mani sull’isola danese

Davvero gli Usa temono per la loro sicurezza? Oppure Trump ha altre mire? Buona la seconda opzione. La Groenlandia, al di là delle presunte paure ricollegabili a situazioni di tattica militare nell’Artico, è ricca di materie prime critiche, vale a dire che sul suo territorio si trova un gruppo di metalli usati dal settore tecnologico.

Trattasi di materie adoperate nella costruzione di microchip e di vari componenti, utili anche nei dispositivi per la transizione energetica. Soprattutto per questo l’isola fa gola a Trump.