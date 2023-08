Etna, possibilità di evento imminente: la Protezione Civile cambia livello di allerta che sale a “Preallarme”

Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, scrive da diversi anni su temi di attualità, con particolare attenzione alle tematiche giovanili e ambientali. Ha collaborato con case editrici per la recensione di saggi e romanzi e nel 2021-2022 è stata moderatrice di talk dal vivo su Roma.

L’Etna è attivo e nelle prossime ore o giorni la possibilità di un nuovo evento eruttivo è imminente. Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato una circolare locale con la quale annuncia tale possibilità e aumenta il livello di allerta da “Attenzione” a “Preallarme”. Anche il livello di allerta per l’aviazione civile è cambiato, passando da verde a giallo. L’aeroporto di Catania al momento resta operativo, anche se sulla pagina ufficiale non è stato possibile caricare la lista dei voli della giornata per alcune ore.

Da “Attenzione” a “Preallarme”

Il Dipartimento regionale della Protezione Civile siciliana ha diramato un bollettino per annunciare il cambio del livello di allerta. Si legge che c’è “alta possibilità di un accadimento imminente” e il livello di allerta sull’Etna passa da “Attenzione” a “Preallarme”.

Parte così la fase operativa, come previsto nelle “Procedure di allertamento” descritte dalla Prefettura di Catania nell’ordinanza n.18709 del 4 aprile 2013. Da questo momento infatti i sindaci dei comuni nei paraggi sono invitati ad attivare misure quali: interdizione delle aree interessare, mantenersi informati sull’evoluzione dell’evento, attivare le procedure previste dal Piano comunale della Protezione Civile.

Fonte foto: ANSA Viaggiatori in attesa all’Aeroporto di Catania durante il blocco dei voli per l’eruzione dell’Etna

Aggiornamenti sull’attività dell’Etna

Gli ultimi aggiornamenti dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – Osservatorio Etneo hanno comunicato ampie oscillazioni dei suoi valori. Nelle ultime ore le oscillazioni sono diventate ancora più ampie e in brevi momenti il “tremore vulcanico” ha raggiunto l’intervallo dei valori alti.

I diversi bollettini sembrano parlare chiaro e torna, dopo una breve pausa, il rischio di limiti negli spostamenti per una nuova eruzione dell’Etna.

Aviazione civile non (ancora) sospesa

Dopo l’eruzione tra il 13 e il 14 agosto che ha paralizzato l’aeroporto di Catania per un’intera giornata, i voli erano ripresi. Ora però si torna a temere per la presenza di cenere, nube e ricaduta di materiali.

Allo stato attuale infatti l’allerta per nuovi eventi eruttivi è salita in “Preallarme” e anche l’aviazione civile si prepara al possibile evento. Cambia infatti il livello di allerta, da verde a giallo. L’operatività non è stata interrotta, ma ci sono stati problemi nella ricerca dei voli in partenza e in arrivo nelle prime ore della giornata del 16 agosto. Ora il problema sembra rientrato e non sono previsti ritardi o blocchi.