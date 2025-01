Estrema destra Usa esaltata dal presunto saluto romano di Elon Musk: da "Heil Trump" alla "fiamma bianca"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Il presunto saluto romano di Elon Musk alla cerimonia di insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca ha mandato in estesi neonazisti e suprematisti bianchi Usa. Nonostante il diretto interessato abbia respinto, debolmente, le accuse, negli ambienti social dell’estrema destra americana è pieno di commenti esaltati per il gesto ripetuto due volte da Musk in mondovisione.

Estrema destra Usa esaltata dal gesto di Elon Musk

Negli Stati Uniti e non solo, i neonazisti stanno celebrando il saluto romano fatto due volte da Elon Musk durante un discorso nel giorno dell’insediamento del nuovo presidente Usa Donald Trump.

Il gesto, che è stato da tanti interpretato come il tipico saluto di stampo nazifascista, è stato accolto con favore unanime dalla comunità dell’estrema destra americana.

Fonte foto: ANSA

“Elon Musk ha appena fatto Heil Hitler al raduno per l’insediamento di Trump a Washington DC… È incredibile. Siamo davvero tornati“, ha scritto su X Evan Kilgore, noto commentatore politico di estrema destra e negazionista dell’Olocausto.

“Stanno già accadendo cose incredibili”, ha commentato Andrew Torba, fondatore di Gab, un social network popolare tra suprematisti bianchi e antisemiti.

“Grazie per averci ascoltato, Elon. La fiamma bianca risorgerà“, si legge sul canale Telegram del gruppo suprematista bianco White Lives Matter.

Sempre su Telegram i Proud Boys hanno postato una clip del gesto commentando con “Heil Trump“.

Il saluto romano di Musk alla cerimonia di Trump

Ai più il gesto di Musk è sembrato chiaramente il saluto adottato prima dal regime fascista di Mussolini e poi da quello nazista di Hitler.

Secondo alcuni commentatori invece il gesto è ambiguo e sarebbe troppo presto per trarre conclusioni.

Il fatto che lo stesso Elon Musk non lo abbia smentito esplicitamente non ha aiutato. Il Ceo di Tesla e SpaceX si è limitato a commentare sul suo X che “l’attacco ‘Tutti sono Hitler’ è così trito e ritrito”.

Elon Musk e l’estrema destra

Che Elon Musk sia vicino all’estrema destra è ormai cosa nota. Posizioni che ha manifestato sempre più esplicitamente negli ultimi due anni, abbracciando e promuovendo ideologie e figure dell’estrema destra di tutto il mondo.

Gli ultimi esempi sono il sostegno dato a Tommy Robinson, esponente dell’estrema destra inglese più volte condannato per reati vari e attualmente in carcere, e al partito tedesco Alternative für Deutschland.

Nei giorni scorsi, in un colloquio in diretta su X con la leader di Afd Alice Weidel, Musk si è mostrato d’accordo con l’assurda storia revisionista secondo cui Adolf Hitler sarebbe stato comunista.